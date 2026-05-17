Quesada (Jaén) contará con una ruta interactiva basada en 'La península de las casas vacías', de David Uclés

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JAÉN 17 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Quesada contará con una ruta interactiva basada en 'La península de las casas vacías', de David Uclés. Ha sido el propio escritor el que ha planteado esta iniciativa para dar a conocer el pueblo que inspiró su obra y que bautizó como 'Jándula' en una novela sobre la Guerra Civil española, escrita en clave de realismo mágico, y que lleva ya 17 ediciones publicadas y más de 100.000 ejemplares vendidos.

Al proyecto se han sumado la Diputación de Jaén, que financiará el proyecto con cerca de 17.000 euros, y el Ayuntamiento de Quesada que es el que está trabajando sobre el terreno para hacer realidad el proyecto. La idea transmitida por el autor es poder dar a conocer todo el proceso creativo que dio lugar a la novela y hacerlo en Quesada, el lugar que le inspiró.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha indicado a Europa Press que la ruta busca convertir a Quesada en un escenario donde situar a los personajes y recrear la atmósfera que "aparece en la novela, vinculada siempre a la literatura y al patrimonio de la experiencia turística".

El propio Uclés ya ha hecho "un tanteo" con grupos de personas --seguidores y gente de clubes de lectura--, y "la experiencia ha sido maravillosa para los participantes", ha manifestado Lozano.

Desde el Ayuntamiento de Quesada, la alcaldesa, Yolanda Marcos (PP), ha trasladado a Europa Press su satisfacción por un proyecto "tan importante" porque "va a suponer un lanzamiento turístico para Quesada" y un atractivo más que sumar para el municipio.

Se ha mostrado convencida de que la ruta atraerá "de una forma original" a mucha de las personas que han leído el libro de David Uclés y que ya en Quesada podrán conocer todos los atractivos "culturales, naturales y gastronómicos" que atesora el municipio.

"Estamos encantados y muy agradecidos con David porque se está volcando y también con Diputación, que nos ha ayudado con la financiación", ha indicado la alcaldesa.

Para esta ruta interactiva se van a instalar códigos QR en distintos puntos del municipio. A través de estos códigos, el visitante accederá a unos audios grabados por el propio autor con la lectura de fragmentos de la novela relacionados con ese espacio en concreto.

La ruta contempla 12 claves temáticos repartidos por el casco urbano y el entorno patrimonial del municipio. El Ayuntamiento, la iglesia, el museo, el cementerio, calles o plazas, entre otros, que van a contar con elementos narrativos específicos ya sea un audio, un trazo de libro, o alguna recreación.

Sobre esto último, se ha avanzado que habrá una recreación a tamaño gigante de la silla de la mujer invidente que ve el futuro. También se recreará en el cementerio la tumba de Odisto, uno de los personajes del libro que será tematizada y vinculada al relato de la novela.

De esta forma, según ha manifestado el diputado de Promoción y Turismo, se persigue "crear una experiencia inmersiva vinculada especialmente al universo literario" y diferente a lo que ya existe. La ruta contempla también una vitrina expositiva, paneles interpretativos, placas de metacrilato, vinilos decorativos y una marquesina informativa de manera que va a servir como punto de inicio de partida de todo este recorrido.

La marquesina informativa se instalará en el Parque de la Tercia, que es la zona de aparcamiento para autocaravanas y autocares. Esa marquesina mostrará la ruta de 'La península de las casas vacías', junto con otras cuatro rutas más de carácter cultural del municipio.

A partir de ahí, el visitante podrá elegir de manera libre por dónde comenzar a recorrer los 12 puntos que la componen, en su mayoría en el casco urbano, pero otros más alejados como el Santuario de la Virgen de Tíscar, el cortijo o el cementerio.

Del proceso creativo de elaboración de la novela, que se extendió durante más de 15 años, David Uclés conserva distintas documentaciones que también formarán parte de esta ruta. "Queremos conservar y exponer toda esa documentación vinculada a ese proceso creativo", ha dicho Lozano.

Toda esa documentación se expondrá en el Museo Zabaleta-Miguel Hernández-Josefina Manresa, donde se habilitaría un espacio concreto para 'La península de las casas vacías'.

Aunque no hay fechas concretas, la idea es que la ruta pueda ponerse en marcha "en breve", y con esa idea se está trabajando. La concejala de Cultura, Alba Marín, ha avanzado a Europa Press que ya se han colocado los QR y ahora se está a la espera de algunos permisos que dependen de Cultura.

"Me parece que es una forma magnífica de poner a Quesada en el mapa, de poner a Jaén en el mapa y de aprovechar algo que está teniendo mucho tirón y por eso la Diputación tenía que estar ahí", ha concluido Lozano.

En esta línea también se ha pronunciado la alcaldesa que ha incidido en que el municipio no podía dejar pasar esta "oportunidad única" que le ha brindado 'La península de las casas vacías' y en la que vienen trabajando para que la ruta, con "atractivos reclamos" pueda ser visitada "los antes posible".