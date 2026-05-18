El PP gana en 48 pueblos de Huelva, mientras que el PSOE es la fuerza más votada en 32

Archivo - Urna para las elecciones al Parlamento de Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado las elecciones al Parlamento andaluz de este 17 de mayo en 48 pueblos de los 80 que constituye la provincia de Huelva, sobre todo del litoral, la capital, el Condado y el área metropolitana, mientras que el PSOE se mantiene en el Andévalo, Cuenca Minera y parte de la sierra.

Así, los populares han conseguido ser la fuerza más votada en todos los municipios del litoral, como Ayamonte; Isla Cristina, donde gobierna el PSOE; Almonte, Palos de la Frontera y la capital. Además, hay otros municipios significativos en los que el PP ha ganado como Bollullos Par del Condado, Lepe y Aracena, marcados por las infraestructuras sanitarias; Valverde del Camino; Moguer; Gibraleón, bastión de los socialistas y donde el secretario general, Pedro Sánchez, dio su único mitin en la provincia; así como Bonares, cuyo alcalde también es del PSOE.

Asimismo, los populares también han ganado en San Juan del Puerto, municipio natural de la candidata socialista por la provincia y vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez. También, se ha alzando con la victoria en los más pequeños de la provincia, Castaño de Robledo y Cumbres de Enmedio.

Por su parte, el PSOE se mantiene como fuerza más votada en el Andévalo, en municipios como San Bartolomé de la Torre, San Silvestres de Guzmán o Puebla de Guzmán. También, ha conseguido el mayor número de votos en la Cuenca Minera, en pueblos como Nerva, Minas de Riotinto, El Campillo o Campofrío. Además de algunos de los pueblos de la sierra como Almonaster la Real.

Por otro lado, el crecimiento de Vox se ha notado en municipios como Palos de la Frontera, Cartaya, Lepe, Lucena del Puerto y , todos ellos municipios freseros y con la contratación en origen.

DATOS OBTENIDOS

Con el cien por cien del voto escrutado, el PP gana las elecciones en la provincia de Huelva con cinco escaños y un 40,85% de los votos. El PP bajaría, con estos datos, un escaño respecto a los seis parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022.

Por su parte, el PSOE consigue tres diputados por Huelva --uno menos que los obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 25,16% de votos. Los escaños que pierden los 'populares' y los socialistas se los reparten Vox y Adelante Andalucía.

Vox obtiene dos escaños por la provincia onubense con un apoyo del 14,86% frente al único parlamentario que logró hace casi cuatro años. La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, no logra diputado por Huelva con un respaldo del 5,56%, mientras que Adelante Andalucía obtiene un escaño por la provincia con el 8% de los votos. La participación en las urnas ha alcanzado el 62,24%, lo que sitúa la abstención en el 37,75%.

Los once diputados elegidos por la provincia de Huelva son: por el PP (5), Loles López, Manuel Andrés González, Berta Centeno, Alejandro Romero y Francisca María Rosa Crespo; por el PSOE (3), María Márquez, Mario Jiménez y Macarena Robles; por Vox (2), Rafael Segovia y María Goretti Eiberle; por Adelante Andalucía (1), María del Carmen García.

HUELVA EXISTE

Por su parte, Huelva Existe, la coalición que aglutina a Amor x Huelva y Mesa de la Ría, se ha quedado sin representación en su primera cita electoral, ya que consiguió 2.134 votos conseguidos. Los cuales no han sido suficientes para tener representación en el Parlamento andaluz, además de que se ha situado como séptima fuerza más votada en la provincia con un respaldo del 0,87% por ciento.

Así, la coalición onubense ha conseguido menor número de votos que Se Acabó la Fiesta, que ha conseguido el 2,18%, y por delante de siglas como las de Pacma, Andalucistas o el PCPA, entre otras.

La coalición nació hace algunos meses con la "firme determinación" de concurrir a las elecciones autonómicas y a las próximas elecciones municipales para "defender, sin intermediarios ni imposiciones externas, los intereses reales de la tierra".

Huelva Existe está integrada inicialmente por las formaciones políticas onubenses Mesa de la Ría, con una "sólida trayectoria en la defensa social y política de la provincia", y que ha concurrido a varias convocatorias de las elecciones municipales, consiguiendo representación en el Ayuntamiento de Huelva en 2011, 2015 y 2019, y Amor por Huelva, formación de reciente creación fundada por el rocianero José Antonio Cabrera, que decidió ponerla en marcha tras la muerte de su hija en un accidente provocado por un animal suelto en la carretera.

Así, tras los resultados, el candidato, José Antonio Cabreras, en un mensaje en sus redes sociales, ha felicitado al Partido Popular de Andalucía y a Juanma Moreno por haber sido los ganadores de estas elecciones andaluzas 2026. "A todo mi equipo, a todas las personas que me han ayudado en esta campaña de las andaluzas 2026, y a todos los candidatos y candidatas valientes que apostaron por presentarse con Huelva Existe: gracias de corazón".

Asimismo, ha calificado el día como "histórico", porque "por primera vez, una coalición formada por un partido con apenas cuatro meses de vida, Amor por Huelva, y Mesa de las Rías, ha logrado llevar la voz de muchos onubenses a estas elecciones. También quiero dar las gracias a las más de 2.134 personas que han depositado su confianza en este proyecto, a quienes están cansados de una Huelva olvidada y vacilada, y han decidido apostar por algo diferente".

Además, ha mencionado que "el 15% de los votos" provenían de Rociana del Condado, su pueblo. "Desde el corazón, y con la firme convicción de que esto no ha hecho más que empezar, gracias a todos los onubenses y a todas las onubenses. Nos veremos en las próximas elecciones municipales", ha finalizado.

Esta es la única candidatura que se ha presentado a estas elecciones con firma cien por cien onubense. En las elecciones de 2022 se presentó XHuelva, con una raíz muy parecida a Huelva Existe y consiguió el 1,49% de los votos, siendo la séptima fuerza más votada.



