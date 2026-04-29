Recta final en la mejora de la carretera JA-4312, de Santiago de Calatrava (Jaén) al límite con la provincia de Córdoba

Visita a las obras de la carretera JA-4312. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SANTIAGO DE CALATRAVA (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

Las obras que la Diputación de Jaén ejecuta para mejorar la carretera JA-4312, que une Santiago de Calatrava con el límite de la provincia de Córdoba, afronta su recta final.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, junto a la alcaldesa del municipio, Rocío Zamora, ha visitado este miércoles esta intervención, que cuenta con un presupuesto cercano a los 800.000 euros.

Las obras, que están a punto de finalizar en la carretera JA-4312, afectan a los más de siete kilómetros de esta vía. "Hemos ejecutado un refuerzo de firme en la totalidad del tramo, instalado una nueva señalización horizontal y vertical y mejorado también el drenaje transversal", ha explicado.

La actuación planteada, que tiene un presupuesto de adjudicación de 798.000 euros, permitirá solventar el problema que presentaba esta carretera, con numerosos tramos de firme agotado estructuralmente y una capa de rodadura asfáltica que había perdido sus características superficiales.

De ahí, según ha añadido Agea, que se haya proyectado reforzar la capa de rodadura existente mediante el extendido de una nueva capa bituminosa en toda la longitud, con un ancho medio de calzada de siete metros.

"Con esta intervención, se mejoran las comunicaciones que nos unen con Córdoba", ha valorado el responsable de Infraestructuras Municipales sobre una obra que "supone un paso más en esa mejora de las carreteras provinciales" que se está realizando desde la Diputación de Jaén.