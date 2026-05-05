PSOE impulsará un polo industrial aeronáutico en Moguer, "un sector estratégico para Andalucía"

El candidato número dos por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, junto al alcalde, Gustavo Cuéllar, durante una visita al Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS). - PSOE DE HUELVA

MOGUER (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE impulsará en Moguer (Huelva), "si los andaluces dan su confianza a la candidata socialista, María Jesús Montero" el próximo 17M, un polo de desarrollo industrial aeronáutico de "primer nivel" asociado al CEUS para que sea la provincia sea "uno de los tres ejes indispensables en el desarrollo de un sector estratégico para Andalucía".

Así lo ha avanzado el candidato número dos por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, junto al alcalde, Gustavo Cuéllar, durante una visita al Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados (CEUS).

Durante la misma, Jiménez ha puesto en valor el proyecto CEUS que fue "una apuesta de futuro, de transformación del desarrollo industrial de la provincia de Huelva, que en su momento se hiciera por parte del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía y del Gobierno Socialista de España".

"Un proyecto que ha visto la luz gracias precisamente a esa colaboración institucional en la que el Ayuntamiento de Moguer ha jugado una pieza esencial como impulsor de la iniciativa y como colaborador indispensable para hacerlo una realidad", ha añadido.

En este sentido, el socialista ha asegurado que la provincia de Huelva "tiene que ser, sin lugar a dudas, el principal polo de desarrollo industrial de futuro de Andalucía". "Y lo quiere ser en una doble vía, a través de la transformación del polo industrial de Huelva fundamentalmente con la apuesta por el hidrógeno verde, e incorporando el desarrollo vinculado a la industria aeronáutica".

Al respecto, el candidato socialista ha señalado que Huelva contaba desde hace décadas con unas instalaciones del INTA en Moguer y "gracias al impulso del Partido Socialista, esa vocación se ha transformado en una realidad como es este proyecto CEUS, que es la referencia esencial en el desarrollo y la investigación de la aviación no tripulada en España y en gran medida también en Europa".

Por ello, el PSOE quiere "dar un paso más" y que Huelva sea "uno de los tres ejes indispensables en el desarrollo industrial aeronáutico y de la defensa en Andalucía". "En estos momentos lo es Cádiz, lo es Sevilla y queremos que Huelva lo sea desde aquí precisamente, desde Moguer, desde el CEUS".

Por eso, según ha asegurado el socialista "se está trabajando la posibilidad de que se invierta para que este proyecto salte de alguna manera las lindes de la instalación militar y de la defensa y se convierta en un proyecto industrial".

"Si María Jesús Montero es la presidenta de la Junta de Andalucía, se impulsará en Moguer un polo de desarrollo industrial aeronáutico de primer nivel asociado a la innovación, a la investigación y al desarrollo de la industria estratégica, que en un momento como el que está viviendo el mundo adquiere una importancia absolutamente esencial", ha avanzado.

Asimismo, ha remarcado que este proyecto "se traduciría en la llegada de más empresas, del desarrollo privado, en la instalación de proyectos industriales que signifiquen inversión económica y empleo de calidad vinculado precisamente al desarrollo industrial".

"Por eso, le pedimos su confianza a los onubenses, a los moguereños, que es donde se va a instalar esta industria en el futuro, para que con su voto hagan posible que Moguer sea una referencia europea del desarrollo industrial asociado a la defensa y a la aviación no tripulada", ha finalizado.

Por su parte, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, ha señalado que el proyecto CEUS es "uno de los elementos punteros de toda la provincia de Huelva y de toda Andalucía, por no decir prácticamente de Europa". "Un proyecto que además no solamente está a la vanguardia de las técnicas aeroespaciales, sino que se sitúa hoy por hoy en uno de los principales baluartes o elementos para la certificación o acreditación de cualquier tipo de vuelo tripulado a control remoto.

"Y es que gracias al trabajo y al esfuerzo del equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Moguer y del trabajo del Partido Socialista cuando lideraba y gobernaba la Junta Andalucía y, por supuesto, del gobierno de España, donde sigue y seguimos trabajando para que el desarrollo de este espacio tenga continuidad, pero no solo para estabilizar este centro de ensayo, sino continuidad de calidad laboral, profesional y además de alternativa o de diversificación económica en nuestra provincia", ha abundado.