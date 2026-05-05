Sanz dice que la encuesta del Centra "confirma el apoyo ciudadano a la forma de hacer política de Juanma Moreno"

El candidato del PP por la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, en un acto de campaña. (Archivo). - Nacho Frade - Europa Press
SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)
El candidato número uno del PP por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz, Antonio Sanz, ha manifestado que la 'Encuesta preelectoral de las Elecciones Autonómicas andaluzas 2026' publicada este martes por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) "confirma el apoyo ciudadano a la forma de hacer política del Gobierno andaluz", ya que, según la estimación de voto, "se renueva la confianza en los gobiernos de Juanma Moreno".
No obstante, en declaraciones a los periodistas, ha señalado que el PP toma estos datos "con prudencia y serenidad, porque la única encuesta válida es la de los votos". "Queda mucho todavía, pero no cabe duda que es un acicate y un estímulo, porque se demuestra que los andaluces quieren que el cambio continúe con Juanma Moreno, porque es garantía de gestión, lealtad, estabilidad y moderación", ha añadido Sanz.
Aún así, ha apuntado que están "convencidos" de que puede darse el resultado que ofrece el Centra, "que dice que hay una importante opción de alcanzar la mayoría de estabilidad, la mayoría suficiente para gobernar acercándose a los resultados de esa mayoría en las elecciones anteriores".
"Reafirmar que una mayoría social respalde el proyecto de Juanma Moreno con un 42% de los apoyos y una horquilla entre 53 y 56 escaños son datos muy importantes que nosotros valoramos positivamente y un estímulo para seguir trabajando porque no hay nada conseguido y hasta el 17 de mayo queda mucho", ha subrayado.
A juicio de Sanz, "lo que sí se demuestra con este estudio es que no hay alternativa real al gobierno de Juanma Moreno", ya que "el PSOE se queda en un 20,1%, pierde un número importante de escaños y evidencia que el discurso lleno de bulos y falsedades no sirve nunca para recuperar confianza en la mayoría social de Andalucía".
Finalmente, tras valorar la valoración de Juanma Moreno, "que casi el 50% lo prefiere como presidente", ha asegurado que ese respaldo "supone una gran responsabilidad para los candidatos del PP y un estímulo para seguir aplicando esa vía andaluza del diálogo, consenso y moderación".