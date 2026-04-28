Reyes defiende en Bruselas el papel de los gobiernos locales en la cooperación y las políticas migratorias europeas

Reunión de la delegación de Famsi conel embajador en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) y de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha defendido en Bruselas el papel de los gobiernos locales en la cooperación y las políticas migratorias europeas.

Los ha hecho en el marco de una misión institucional con el objetivo de reforzar los lazos de los gobiernos locales andaluces con los organismos comunitarios y posicionar la cooperación descentralizada como un instrumento estratégico en las políticas migratorias de la UE.

La jornada --que también ha contado con la vicepresidenta segunda de la Diputación de Jaén, Francisca Medina-- ha comenzado con una reunión con el embajador en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (Reper), Marcos Alonso, según ha informado la administración provincial jiennense.

Durante este encuentro, Famsi ha defendido que la cooperación realizada por los gobiernos locales sea considerada como un instrumento estructural de la política exterior europea. En esta línea, se han destacado iniciativas innovadoras como el programa 'Bridges of trust', que promueve el hermanamiento de municipios andaluces con localidades de Ucrania.

Igualmente, se han destacado iniciativas de desarrollo en el norte de África, como el programa Fleurir, en la frontera de Mauritania y Senegal, donde también se llevan a cabo programas de Educación para la Ciudadanía Global como Rural Voice o No Planet B, financiados por la Iniciativa DEAR.

La agenda de trabajo también ha incluido una reunión con la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME) de la Comisión Europea. Reyes ha trasladado la importancia de las autoridades locales en la gestión del Pacto Europeo de Migración y Asilo y ha subrayado su papel esencial en la acogida e inclusión sociolaboral de las personas migrantes.

De igual manera, se han puesto en valor proyectos de éxito en migración circular, como Move Green, y se ha abordado el programa Emblem en Mauritania, que apoyará la migración circular laboral en economía verde y azul y que implicará a Andalucía y Francia, liderado por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias.

Para profundizar en estas líneas de trabajo, esta delegación ha mantenido otros dos encuentros adicionales de alto nivel. Por un lado, con el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (Icmpd), centrado en consolidar la colaboración mutua y avanzar en los detalles técnicos del programa Emplem, una alianza que busca promover sistemas de gestión migratoria basados en derechos y fortalecer la dimensión exterior de la política de la Unión Europea.

Por otro, con la red Platforma, que ha tenido lugar en la sede del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), donde el presidente de Famsi se ha reunido con el director de esta entidad para abordar el nuevo acuerdo estratégico con la Unión Europea (INTPA).

La federación, como miembro activo de esta red, busca garantizar que los gobiernos locales andaluces tengan un peso específico y líneas de financiación claras en el nuevo marco comunitario.

Con esta misión en Bruselas, Famsi se reafirma como un socio fiable para la implementación territorial de las políticas europeas y un referente en la defensa de una gestión migratoria con enfoque de derechos humanos y desarrollo local.