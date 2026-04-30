Reyes reconoce la labor de AFAB por sus servicios a personas que padecen fibromialgia y fatiga crónica

Visita a AFAB - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha reconocido la labor que realiza la Asociación de Personas Afectadas por Fibromialgia y Fatiga Crónica (AFAB), así como los servicios que presta a la población afectada por estas enfermedades.

Reyes ha visitado la sede que tiene en Baeza, un acto en el que también han participado la presidenta de esta entidad, Encarnación Rodríguez, y miembros de su junta directiva y donde ha alabado los servicios de fisioterapia y psicológicos que este colectivo presta a personas que padecen estas enfermedades.

Al respecto, ha puesto en valor que esta asociación, que tiene a sus espaldas dos décadas de trayectoria y cuenta con más de 140 personas asociadas, "es todo un referente no solo en Baeza, sino en el conjunto de la comarca de La Loma y de nuestra provincia".

Asimismo, ha subrayado "la labor fundamental" que desarrolla la asociación no solo para visibilizar estas enfermedades crónicas, sensibilizar a la ciudadanía y ayudar a las personas que las padecen, sino también para "acompañarlas y ofrecerles apoyo psicológico, además de terapias y actividades que les ayuden a sobrellevar la enfermedad".

En esta línea, ha resaltado "el gran servicio" que presta AFAB a las personas que llegan "buscando respuestas, preocupadas y, en ocasiones, hasta desesperadas porque la medicación no mitiga el dolor y las fuerzas parecen desaparecer".

Así, ha enfatizado la tarea que realizan asociaciones como AFAB, que "llegan donde las administraciones públicas, muchas veces, no llegan". "Hablamos de salud, hablamos del bienestar de las personas, y eso no puede depender del voluntario o de las asociaciones, sino que tiene que estar atendido por las administraciones públicas", de ahí que desde la Diputación se mantenga "el compromiso de ayudarla y colaborar en la medida de nuestras posibilidades económicas y de nuestras competencias".