El V Salón de la Alimentación Degusta Jaén se celebrará del 18 al 20 de abril con cerca de 60 empresas

Presentación del V Salón de la Alimentación Degusta Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El V Salón de la Alimentación Degusta Jaén se celebrará entre los próximos 18 y 20 de abril en el Palacio Provincial de Ferias y Congresos y contará con la participación de cerca de 60 empresas.

El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha presentado este martes los detalles de este evento que se desarrolla de forma bienal. "Un lugar de encuentro de las empresas agroalimentarias y de la restauración de la provincia con los consumidores, comercios y empresas de distribución agroalimentaria de nuestro país", ha afirmado.

La mayor parte de las firmas participantes están adheridas a la marca de calidad Degusta Jaén. A ellas se sumarán, como novedad en esta edición, cerca de una decena de empresas que forman parte de la marca Sabor Granada.

Este salón dispondrá de una zona expositiva, en la que las empresas darán a conocer sus productos; una zona gastronómica, en la que se ofrecerán degustaciones de cordero segureño y marisco y en la que también se elaborarán tapas por parte de los restaurantes Bocao Vitango, La Mar Salá, Casa Herminia y Leticia Navarro Dgustar; así como con una zona profesional para las misiones y las jornadas comerciales dirigidas a las empresas agroalimentarias.

También habrá un espacio dedicado a catas y degustaciones de quesos, vinos, aceites de oliva virgen extra o vermut, entre otros productos. Además, se habilitará un área destinada al público infantil, que contará con una ludoteca y acogerá actuaciones, talleres, juegos y concursos dirigidos a los más pequeños y a sus familias.

MÁS DE 40 ACTIVIDADES

En total, serán más de 40 las actividades que se desarrollarán a lo largo de las tres jornadas del V Salón de la Alimentación Degusta Jaén , que tendrá entrada libre. Las dos primeras --el 18 y el 19 de abril-- estarán dirigidas a público en general, mientras que las actividades del lunes 20 tendrán como destinatario principal a los profesionales del sector de la alimentación y la gastronomía.

El programa del sábado incluye catas de aceite de oliva virgen extra a cargo de la IGP Aceite de Jaén y la Denominación de Origen (DO) de Sierra Mágina, así como de vinos y de quesos jiennenses a cargo de la Asociación de Sumilleres de Jaén.

Los más pequeños podrán participar en la iniciativa 'Peque Chef', en la que estarán Juan Casado y José Navacerrada, profesores de escuela de hostería y cocina. También se entregarán chaquetas a los chefs del cordero segureño trashumante, de Santiago-Pontones, y restaurantes Degusta Jaén elaborarán tapas junto a los 'influencers' gastronómicos Carlos Alba, Daniel de Toro y Sergio López, conocido como Niño Safaera.

Además, en la jornada del sábado se desarrollará la final del Concurso Provincial 'Degusta Jaén en familia' y talleres de cocina para las familias. Iniciativas a las que se unirán sorteos de lotes de productos Degusta Jaén y Sabor Granada y las actuaciones del joven jiennense Lucas Paulano, ganador de La Voz Kids 2025; del humorista Pepe El Caja, el cantautor Joselete Quesada y la escuela de danza Lidia García.

El domingo, el programa comenzará con una jornada de marketing digital para las empresas agroalimentarias jiennenses y granadinas e incluirá también catas de aceites de la DO Sierra de Cazorla y de Segura, junto a vinos y quesos de Jaén.

Se celebrará, asimismo, la final del Concurso Gastronómico Degusta Jaén, con la participación de Sergio Fernández, profesor de cocina de la Escuela Canal Cocina. Los más pequeños podrán a volver a participar en la iniciativa 'Peque chef' y en distintos talleres de cocina en familia.

En esta misma jornada, la Cofradía Gastronómica El Dornillo se encargará de la elaboración de una pipirrana solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. El público, entre el que se sortearán lotes de productos agroalimentarios Degusta Jaén y Sabor Granada, podrá disfrutar de las actuaciones la Escuela de Flamenco El Tabanco, de la humorista Eva y Qué y del cantaor Manuel de Angustias.

JORNADA PARA PROFESIONALES

Finalmente, la jornada del 20 de abril, dirigida a profesionales, empezará con encuentros comerciales entre empresas, así como con la entrega de placas Degusta Jaén a nuevos productores, comercios y restaurantes que se han adherido recientemente a esta marca de calidad.

Además, habrá una demostración gastronómica con cocineros con estrella Michelin, de Degusta Jaén y de Sabor Granada y se llevará a cabo la final del XII Concurso Andaluz de Jóvenes Cocineros y el I Concurso Andaluz de Jóvenes Camareros, organizado por Fecoan, entre otras actividades.

El V Salón de la Alimentación estará precedido por la entrega, 17 de abril, de los Premios Degusta Jaén. Este año han recaído en las empresas Apisierra, de Pozo Alcón; Mermeladas y Licores Santa Claudia, de Alcalá la Real; La Jamonería de Paco, de Jaén; La Despensa de Paraíso de Bardazoso, de Villanueva del Arzobispo; el restaurante Antique, de Úbeda, y la chef del restaurante Ajhito, de la capital, Patricia Díaz.