El Sweet Cotton Festival cumple diez años llenando de músicas americanas las noches de Baños de la Encina

Actualizado 31/07/2019 18:31:59 CET

Presentación de Sweet Cotton - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Baños de la Encina (Jaén) celebra durante los días 9 y 10 de agosto la décima edición del Sweet Cotton Festival, cita dedicada a las músicas americanas, como el rock, el blues o el country.

La Diputación y el Ayuntamiento de la localidad colaboran en este programa organizado por la Asociación BluesGalimar que ha sido presentado por el diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera; el alcalde del municipio, Antonio Las Heras; y José Álvarez, que ha intervenido como representante de la organización del festival.

Ángel Vera ha valorado la combinación que este festival propone "de música con la promoción de uno de los municipios más bellos de nuestra provincia; tanto por su patrimonio natural, con Sierra Morena y El Rumblar; el histórico, con enclaves como el Castillo de Burgalimar; el paisaje minero o la gastronomía tradicional".

En ese sentido, el diputado provincial ha puesto de relieve la inquietud de Baños de la Encina por la cultura, "entendida también como un motor de diversificación económica, generación de empleo y fuente de bienestar para las personas".

En esta línea, el alcalde de la localidad ha incidido en la "visibilidad lograda" con citas como esta, por lo que "no podemos dejar de apostar por aquello que nos hace ser más conocidos, un camino que tenemos marcado desde hace algunos años". Además, Las Heras ha valorado el trabajo de los vecinos al respecto, ya que este festival nace como una propuesta "de un grupo de personas de la localidad para hacer su pueblo más visible".

Por su parte, José Álvarez, uno de los técnicos organizadores de esta cita, ha realizado un recorrido por el programa del festival, con seis bandas en total --tres para cada noche-- en las que se ofrecerá "un batiburrillo de todas las músicas americanas".

El viernes, 9 de agosto, la noche comenzará con los zaragozanos The Kleejoss Band, con "una propuesta novedosa de rock sureño y urbano". El folk rural de los pamploneses Jo & Swiss Kniffe y Los Deltonos, grupo cántabro que presenta su último trabajo, 'Fuego', completan el cartel para esta primera jornada.

El sábado, 10 de agosto, la velada del Sweet Cotton Festival abrirá con el grupo donostierra Ghost Number & His Tipsy Gypsies, una propuesta de "swing añejo y country grasiento" que continuará con la presencia de Mike Sánchez, músico llegado desde Reino Unido que presentará "rock and roll, buggy bugyy y rythm and blues en un concierto muy animado".

El festival concluirá con el grupo catalán Flamingo Tours, "una banda muy arraigada en la música americana con la que escucharemos soul y rock", ha detallado Álvarez.