Los XII Premios Degusta Jaén reconocen el compromiso con la calidad del sector agroalimentario jiennense

Entrega de los XII Premios Degusta Jaén en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Jaén ha acogido este viernes la entrega de los XII Premios Degusta Jaén, que en esta edición han sido para las empresas 'Apisierra', de Pozo Alcón; 'Mermeladas y Licores Santa Claudia', de Alcalá la Real; 'La Jamonería de Paco', de Jaén; 'La Despensa de Paraíso de Bardazoso', de Villanueva del Arzobispo; el restaurante 'Antique', de Úbeda; y la chef del restaurante 'Ajhito' de la capital, Patricia Díaz.

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, acompañado por distintos miembros del equipo de Gobierno, ha entregado estos galardones que concede la Administración provincial para reconocer el compromiso con la calidad del sector agroalimentario jiennense, según ha informado la institución provincial en una nota.

En este acto, en el que también se ha hecho entrega de un reconocimiento a 36 empresas con más de 50 años de existencia, y a otras 4 que han superado el siglo de vida, Reyes ha señalado que con estos premios "distinguimos una forma de hacer las cosas basada en el cuidado del producto, del servicio, en el respeto a la tradición y en la búsqueda de la excelencia.

"Pero también representan la capacidad de competir y llegar al consumidor con la calidad como carta de presentación. Empresas, comercios y restaurantes que apuestan por lo cercano y por lo auténtico", ha subrayado.

El presidente de la Diputación ha remarcado que "lo que no se conoce, no se valora. Y hoy conocemos mejor lo que se produce a nuestro alrededor, lo apreciamos más y nos sentimos más orgullosos de ello".

"Por eso podemos afirmar que Degusta Jaén ha sido todo un éxito, ya que en la actualidad son más de 300 las empresas adheridas a una marca de calidad que ostentan más de 3.500 referencias de productos", ha recordado.

En su intervención, Reyes ha valorado igualmente el empleo generado por este sector y su papel fijador de la población en el mundo rural. "Hablamos de empresas repartidas por toda la geografía provincial, que generan 2.500 empleos en la provincia de Jaén. Empresas que no solo producen alimentos y ofrecen servicios de calidad, sino que también dinamizan nuestros pueblos, por lo que se trata de un sector productivo que construye provincia", ha afirmado.

En este sentido, ha valorado el "éxito que ha supuesto aquella estrategia que pusimos en marcha hace ya algunos años de poner en valor el sector alimentario de la provincia de Jaén, como también son un éxito los productos que hoy son premiados".

Sobre las distinciones que se han entregado, el presidente de la Diputación ha remarcado que son "un reconocimiento a la calidad, a la apuesta por productos de cercanía, que mantienen y que fijan la población en el territorio".

Esta entrega de premios es la antesala del Salón de la Alimentación y la Gastronomía, que se inaugura este sábado y que, a su juicio, "va a ser ese gran escaparate de Degusta Jaén, que se va a prolongar hasta el lunes con un impresionante programa de actividades el sábado, el domingo y el lunes dedicados al sector".

Por todo ello se ha mostrado "satisfecho por la respuesta que ha habido del sector de la industria agroalimentaria en la provincia de Jaén, que permite decir que somos los principales productores de aceite de oliva del mundo, pero que también tenemos un listado interminable de productos agroalimentarios de calidad".

En este acto han recogido su premio 'Apisierra', de Poco Alcón, reconocida como mejor empresa, "una marca de referencia por la calidad de mieles y chocolates singulares, capaz de innovar sin perder la esencia", ha apuntado Reyes.

El premio al mejor producto ha sido para la Jalea de AOVE Santa Claudia, de 'Mermeladas y Licores Santa Claudia', de Alcalá la Real, "un producto único que nace en nuestra tierra".

La empresa 'La Jamonería de Paco', de Jaén, ha recogido el galardón a la mejor promoción, "por exportar sus productos y la marca Degusta Jaén más allá de nuestra provincia"; mientras que 'La Despensa de Paraíso de Bardazoso', de Villanueva de la Reina, ha logrado el premio al mejor establecimiento, "haciendo de nexo de unión entre productores y consumidores finales que se acercan al Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas".

El restaurante Antique, de Úbeda, ha recibido el premio al mejor establecimiento de restauración "por ofertar una experiencia gastronómica basada en la cocina local y elaborada con productos de la tierra".

Por último, la chef Patricia Díaz, del restaurante Ajhito, de Jaén, ha sido galardonada como mejor cocinera Degusta Jaén "por elevar nuestra gastronomía, en este caso, mediante la fusión de sabores y técnicas jiennenses y japonesas", ha concluido el presidente de la Diputación.