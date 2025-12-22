El 78.477, primer cuarto premio de la Lotería de Navidad, reparte 24 millones en Cazorla (Jaén)

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.- Eduardo Parra - Europa Press

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 78.477 ha resultado agraciado con el primer cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie. Ha estado muy repartido y, entre otros sitios, ha sido vendido sólo en un enclave andaluz, Cazorla (Jaén), repartiendo un total de 24 millones de euros.

En concreto, el número ha sido despachado en la administración número 1 situada en la calle Doctor Muñoz, número 1, del citado municipio. Además, los billetes de este número ha sido vendido en los enclaves madrileños de Getafe, San Lorenzo del Escorial y la capital, así como los valencianos Alaquàs, Mislata y la capital. Además de en Badalona (Barcelona), Burgos, Olot (Girona), Segovia, Toledo, Valencia y Leioa (Vizcaya).

El número ha sido cantado a las 9,52 horas en la segunda tabla tabla.

Cada andaluz ha gastado este año una media de 64,05 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad, lo que ha sitúado a la región 12,03 euros por debajo de la media nacional, cifrada en 76,08 euros por persona.

La Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.

Sevilla es la tercera ciudad con más premios 'Gordos' de Lotería navideña cosechados, 19 en total, la última en 2023; Cádiz, la séptima (13), Málaga ocupa la octava posición (12) y Granada es la novena con un total de once grandes premios.

En 2024, el primer premio del Sorteo de Navidad fue para el 72.480.