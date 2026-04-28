El 8,4% de los hogares andaluces tiene a todos sus miembros en paro, 0,47 puntos menos que hace un año

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SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 8,4% de los hogares andaluces cuenta con todos sus miembros en situación de desempleo durante el primer trimestre de este año, cifra que supone una subida de 0,23 puntos en comparación con el trimestre anterior (8,17%), y un descenso de 0,47 con respecto al primero de 2025, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Europa Press.

En Andalucía, el 78,64% de los hogares andaluces tenía a todos sus integrantes ocupados en el primer trimestre de este año, frente al 76,98% del mismo periodo de 2025, lo que supone 1,66 puntos más.

Un 18,09% de los hogares andaluces tiene al menos la mitad de los activos desempleados frente al 19,3% registrado en el mismo trimestre de 2025.

A nivel nacional, los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 78.500 en el primer trimestre, un 10,1% más respecto al trimestre anterior, su mayor alza porcentual en 14 años, hasta situarse en 850.700, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último año, los hogares con todos sus integrantes en el desempleo han disminuido en 32.200, lo que supone, en valores relativos, un retroceso del 3,6%.

Entre enero y marzo, los hogares con todos sus miembros ocupados disminuyeron en 121.300 (-1%), hasta un total de 12.045.000 hogares. No obstante, en los últimos doce meses, las familias con todos sus miembros ocupados se han incrementado en 263.200 (+2,2%).

Los hogares con al menos un activo subieron en 37.700 en el primer trimestre (+0,2%), hasta los 14,4 millones, mientras que en el último año aumentaron en 210.200 (+1,5%).

Por último, los hogares en los que no hay ningún activo subieron en 26.500 entre enero y marzo (+0,5%), hasta los 5,5 millones. En el último año, estos hogares se han incrementado en 35.100 (+0,6%).