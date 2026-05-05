Moreno afirma que el debate de RTVE mostró el "lío" de los otros candidatos y la "mentira interiorizada" en Montero

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, realiza una intervención ante los medios, antes de visitar el mercado de Almuñécar (Granada). A 5 de mayo de 2026 en Granada (Andalucía, España). J - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado que el debate electoral celebrado ayer lunes en RTVE mostró el "lío" que ofrecen los otros candidatos a la Junta y, sobre todo, la "mentira interiorizada" en la cabeza de cartel del PSOE-A, María Jesús Montero.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Almuñécar (Granada), este martes, en el marco de la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Moreno ha indicado que "el proyecto del lío se vio clarísimamente" en el debate por parte de los otros candidatos, que se dedicaron a "mentir" y a "interrumpirse" los unos a los otros, evidenciando "falta de proyecto, de contenido y a veces incluso de corrección, el lío".

Ha insistido en que fue un "debate atropellado" por las constantes "interrupciones" entre los candidatos de los otros partidos, que tenían un "denominador común y es que todos se iban contra" él por representar al Gobierno de Andalucía y con el único objetivo de que el PP-A "pierda la mayoría suficiente".

Ha manifestado que para él fue un "debate complejo" porque los otros cuatro candidatos (PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía) intervienen cuatro veces "contra" él, que en "poco tiempo" no puede dar respuesta a todo. Ha manifestado que en el debate que se celebrará el lunes 11 de mayo en RTVA cuente con más tiempo para poder replicar.

"Por cada una de las críticas infundadas que se me hacían, yo intentaba contestar, pero, lógicamente, en un bloque que dura cinco minutos prácticamente no te da tiempo", ha añadido Juanma Moreno, quien ha indicado que le "sorprendió del debate cómo una parte de la izquierda ha interiorizado la mentira", hasta el "tal punto que ya no hay sonrojo".

Así, se ha referido al caso de María Jesús Montero que "negaba" las publicaciones oficiales en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) sobre los conciertos sanitarios "de 480 millones de euros" que ella "firmó de su puño y letra" cuando fue consejera andaluza de Salud, así como que el Tribunal de Cuentas decía que, en esa etapa, "la Junta de Andalucía era la que menos había gastado en sanidad pública".

"Da igual que yo enseñe todos los documentos del mundo porque niegan la realidad y se creen su propia mentira", ha añadido Juanma Moreno, convencido de que eso "tiene las patas muy cortas porque los andaluces son lo suficientemente inteligentes".

Ha manifestado que hoy mismo se ha encontrado con unos profesionales sanitarios que le han reconocido que, en la etapa de Montero como consejera de Salud, tenían "contratos basura permanentemente y se cerraban centros de salud".

Para Moreno, la Andalucía real está en un sitio y "la Andalucía imaginaria" que quieren el PSOE-A y sus "socios" está en "otra" y "no coincide con las encuestas".

"Creo que han interiorizado la mentira y eso es peligroso no solamente para sus grupos políticos, sino también para las propias instituciones", ha dicho.

