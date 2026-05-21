Abierta nueva convocatoria pública de apoyo al cine de Canal Sur hasta el 9 de junio dotada con tres millones de euros

Archivo - Canal Sur abre una nueva convocatoria pública de apoyo al cine - CANAL SUR - Archivo

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La RTVA va a reforzar su apoyo directo al cine y la industria audiovisual con la apertura de una nueva convocatoria pública para la participación en la producción de obra europea.

Según ha informado Canal Sur en una nota, esta primera convocatoria del año 2026 está dotada con tres millones de euros para proyectos presentados en las categorías de largometrajes cinematográficos (se incluyen ficción, documental y animación) y documentales para televisión.

La convocatoria estará abierta desde el 21 de mayo de 2026 al 9 de junio de 2026 (14,00 horas). Durante este período (20 días naturales) se inscribirán, a través de la página cine.canalsur.es, los proyectos que se ajusten a las condiciones y documentos exigidos en dicha convocatoria.