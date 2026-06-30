Abierta al público la nueva pasarela peatonal entre las playas de Castell de Ferro y Cambriles en la costa granadina

Nueva pasarela peatonal entre las playas de Castell de Ferro y Cambriles, en la Costa Tropical granadina. - AYUNTAMIENTO DE GUALCHOS-CASTELL DE FERRO

GUALCHOS CASTELL DE FERRO (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro (Granada) ha abierto al público la nueva pasarela peatonal que conecta las playas de Castell de Ferro y Cambriles y que permite un tránsito más cómodo, seguro y accesible entre ambos arenales.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que destaca que la actuación supone un importante avance para el municipio al eliminar una de las principales dificultades de conexión entre ambas playas, favoreciendo especialmente el desplazamiento de personas con movilidad reducida, mayores, familias con carritos infantiles y cualquier usuario que hasta ahora encontraba dificultades para realizar este recorrido.

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Toñi Antequera, ha mostrado su satisfacción por la puesta en funcionamiento de esta nueva infraestructura ampliamente demandada. "Cumplimos un compromiso muy importante con nuestros vecinos. Esta pasarela ya es una realidad y supone un antes y un después para la conexión entre las playas de Castell y Cambriles", ha dicho.

Antequera ha destacado que esta actuación responde a una reivindicación histórica del municipio y mejora tanto la calidad de vida de quienes residen en Gualchos-Castell de Ferro como la experiencia de quienes eligen el municipio para disfrutar de su litoral.

"Hemos eliminado una barrera que durante años dificultaba el paso entre ambas playas. Ahora cualquier persona puede recorrer este tramo de forma cómoda, segura y accesible, algo especialmente importante para las personas mayores, quienes tienen movilidad reducida o las familias con niños."

La alcaldesa también ha subrayado el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para sacar adelante un proyecto que ha requerido la tramitación de las correspondientes autorizaciones y la coordinación entre distintas administraciones.