Aceite, dulces, flores de olivo, una estampa, dulces y un peluche, regalos de la ciudad de Jaén a los reyes

Los reyes saludan desde el balcón a las personas congregadas en la plaza de Santa María - FRANCIS J. OLMO/EUROPA PRESS

JAÉN 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aceite de oliva virgen extra, flores de olivo, una estampa y un peluche son los regalos ofrecidos por el Ayuntamiento de Jaén a los reyes de España en su visita a la ciudad con motivo del 1.200 aniversario de su capitalidad

Según se ha informado desde el Ayuntamiento, el ramo entregado a la reina es una combinación simbólica del olivo y la belleza de sus flores autóctonas. Ha sido diseñado por Teresa Chamorro, directora creativa de Petite Réunion, una firma especializada en la creación de ramos y arreglos florales.

El ramo está conformado por olivo, el espliego (lavanda), flores silvestres, romero y el tomillo. El ramo no solo celebra la riqueza natural de Jaén, sino también el momento de transformación que vive su cocina.

Otro de los obsequios consiste en la última prueba de autor de la serie de 100 estampas originales realizadas por el pintor jiennense Francisco Carrillo, en la técnica de aguafuerte y aguatinta. Se trata de una edición especial, que incluirá la prueba de autor número I/I, la única de la serie que será estampada.

La estampa representa tres símbolos emblemáticos de la ciudad de Jaén: la Torre del Concejo, que desde la Edad Media ha sido un centro de reunión del cabildo local y albergó el primer Ayuntamiento de la ciudad; la Fuente de los Caños de 1558, una de las más populares y fértiles de la ciudad, cuyo agua sigue brotando desde el raudal de la Magdalena; y la leyenda del lagarto de Jaén, un elemento de la tradición oral que constituye un importante patrimonio inmaterial de la ciudad.

Tampoco ha faltado, el aceite virgen extra (AOVE). Se les ha hecho entrega de un estuche de AOVE de Xave, edición especial 1.200 aniversario, procedente de la Cooperativa Ciudad de Jaén, la única cooperativa oleícola ubicada en el término municipal de la capital. La marca Xave toma su nombre de la raíz íbera Xauen, una de las denominaciones antiguas de Jaén.

Como muestra de la riqueza gastronómica tradicional de Jaén se les ha entregado una caja de dulces típicos, elaborada artesanalmente por La Casa de las Tartas, uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad, referente de la repostería local desde hace generaciones.

Esta selección especial está compuesta por miniaturas de algunas de las piezas más representativas de la dulcería jiennense: ochíos dulces, magdalenas de aceite de oliva, mantecados de aceite, alfajores y hornazos. Cada uno de estos productos recoge en su sabor y elaboración la memoria de las tradiciones culinarias ligadas a las celebraciones religiosas, las festividades populares y la vida cotidiana de Jaén, un homenaje al producto local.

Por último, se les ha entregado un peluche del Lagarto de Jaén. Se trata de uno de los productos de merchandising turístico que mejor representa a la ciudad, una versión en juguete que recrea al famoso lagarto de La Magdalena que da pie a la leyenda que más se cuenta en las visitas turísticas en la ciudad, de cómo se libró a la capital de la amenaza de un lagarto o dragón. Son comercializados por la tienda Recuerdos del Condestable, una iniciativa impulsada por jóvenes emprendedores.