Aceites de Luque, Baena, Doña Mencía, Albendín y Cabra triunfan en los XXXIII Premios a la Calidad de DO Baena

Foto de familia en los XXXIII Premios a la Calidad de la DO Baena. - DO BAENA

CABRA (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen (DO) Baena ha celebrado este jueves en Cabra (Cabra) el acto de entrega de los XXXIII Premios a la Calidad, una gala en la que se ha reconocido a los mejores de Luque, Baena, Doña Mencía, Albendín y Cabra, así como a destacadas figuras vinculadas a la divulgación y al conocimiento del aceite de oliva.

Tal y como ha detallado la DO Baena en una nota, en la categoría de Frutados Maduros, la Medalla de Oro ha sido otorgada a Sucesores de Hermanos López SA, de Luque, mientras que la Medalla de Plata ha recaído en Peñas de Baena y Almazara Sociedad Cooperativa de Luque.

En Frutados Verdes no Amargos, el primer premio ha sido para la Sociedad Cooperativa Olivarera de Nuestra Señora de Guadalupe de Baena, mientras que la Medalla de Plata ha sido concedida a la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de la Consolación de Doña Mencía.

En lo que respecta a la categoría de Frutados Verdes, el jurado ha reconocido con Medalla de Oro al Cortijo Suerte Alta de Albendín, en Baena, y a la Cooperativa Olivarera Virgen de la Sierra de Cabra, ambos obteniendo la misma puntuación y alzándose como los aceites que mejor han expresado el perfil sensorial característico de esta tipología.

Los aceites premiados han sido seleccionados tras un riguroso proceso de evaluación analítica y sensorial que distingue cada año a los mejores aceites de oliva virgen extra (AOVE) amparados por la Denominación de Origen Baena.

Durante el acto se han entregado también los reconocimientos especiales de esta edición, con los que el consejo regulador distingue a personas e instituciones que contribuyen a difundir la cultura del aceite de oliva. En esta ocasión han sido reconocidos el humorista Leo Harlem, "por su capacidad para acercar al gran público la gastronomía y la cocina tradicional española y su constante referencia al aceite de oliva en sus intervenciones".

También se ha reconocido al periodista y locutor de radio José Antonio García 'Ciudadano García', director y presentador del programa Esto me suena de Radio Nacional de España, "por su labor divulgativa en torno a los productos con denominación de origen y la cultura gastronómica", y al investigador Wenceslao Moreda Martino, científico del Instituto de la Grasa del CSIC y "uno de los mayores referentes internacionales en el estudio del aceite de oliva".

El consejo regulador ha destacado especialmente la labor de divulgación de estos profesionales, así como su contribución a poner en valor el aceite de oliva virgen extra y la cultura gastronómica vinculada a este producto.

El acto ha incluido igualmente el tradicional hermanamiento con el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, en reconocimiento a la histórica colaboración entre ambas denominaciones en la defensa del origen, la calidad y la diferenciación de los productos agroalimentarios ligados al territorio.

El jurado de los XXXIII Premios a la Calidad ha estado presidido por Javier Alcalá de la Moneda, presidente del Consejo Regulador de la DO Baena, y ha contado con la participación de reconocidos especialistas del ámbito de la cata, la investigación, la gastronomía y la divulgación vinculada al aceite de oliva.

JURADO

Entre ellos han estado Plácido Pascual, jefe del Panel de Cata del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba; Wenceslao Moreda, investigador científico del Instituto de la Grasa del CSIC y jefe de panel; Francisco Carrillo, jefe del Panel de Cata del Laboratorio Agroalimentario de Granada, y Felipe Núñez de Prado y Macarena Sánchez del Águila, expertos catadores.

A ellos se han unido Brígida Jiménez Herrera, directora del Centro Ifapa de Cabra y jefa de panel; Francisco Villar, chef y propietario del restaurante Terra Olea de Córdoba; y el humorista y divulgador gastronómico Leo Harlem, que ha formado parte también del jurado de esta edición. Como secretario ha actuado José Manuel Bajo Prados, secretario general del consejo regulador y jefe de panel.

Los Premios a la Calidad de la DO Baena constituyen uno de los concursos más longevos del sector oleícola y se han consolidado como una referencia internacional en la evaluación de aceites de oliva virgen extra. Con esta edición, la Denominación de Origen Baena vuelve a poner en valor el trabajo de agricultores, almazaras y profesionales del sector que hacen posible que el aceite de oliva virgen extra de la denominación siga siendo un referente de calidad y excelencia en los mercados nacionales e internacionales.