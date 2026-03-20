La actuación de Lourdes Pastor cierra la programación conmemorativa del 8M en la Universidad de Jaén

Actuación de Lourdes Pastor en la UJA - UJA

JAÉN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha cerrado su programa de actividades con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la actuación flamenca 'Latidos de democracia y feminismo', de Lourdes Pastor, una de las voces más destacadas en la reinterpretación contemporánea del flamenco.

A través de sus letras, la artista ha ofrecido un espacio de reflexión en torno a valores como la democracia, la igualdad, la inclusión, la justicia social y la diversidad cultural. Con esta actuación se cierra un programa, impulsado desde el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social de la UJA, que ha estado compuesto por un total de 19 actividades, abarcando diversas iniciativas académicas, culturales y participativas.

Entre las actividades ha habido una exposición de pósteres titulada 'Identidades de género: del arte a la publicidad', así como un programa especial de UniRadio bajo el nombre 'Feminismo visible, Mujeres invencibles', que puso el foco en la visibilización del 8M, como día clave para seguir reivindicando los derechos de la mujer.

En el ámbito académico se han desarrollado cinco conferencias en áreas como la salud, las ciencias sociales, las ciencias experimentales y las humanidades, evidenciando la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las disciplinas. Además, se han celebrado tres mesas redondas centradas en temas como la salud, los cuidados y el liderazgo femenino, fomentando el debate y la reflexión.

El programa también ha incluido dos proyecciones de documentales acompañadas de coloquios, subrayando el papel del audiovisual como herramienta de denuncia y reivindicación de los derechos de mujeres y niñas. Asimismo, se ha promovido la participación del alumnado mediante actividades lúdicas como un escape room titulado 'Científicas invisibles' y la primera edición del concurso de grafitis 'Trazos con voz: pintando por la igualdad en Sociales y Jurídicas'.

La programación cultural ha sido uno de los ejes centrales de la conmemoración del 8M en la Universidad de Jaén, con un total de cuatro actividades que han incluido performances, representaciones teatrales y el concierto de clausura 'Latidos de democracia y feminismo', de Lourdes Pastor.

Desde la Unidad de Igualdad de la UJA se ha destacado que las iniciativas han registrado "una amplia participación" de estudiantado, profesorado, personal universitario y ciudadanía.