Adelante acusa a la Junta de "presumir" de Infoca mientras tiene a sus profesionales en "condiciones indígnas"

La candidata de Adelante Andalucía por Granada, Inma Manzano, junto al portavoz del grupo parlmentario andalucista, José Ignacio García, en una foto de archivo. - ADELANTE ANDALUCÍA GRANADA

GRANADA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía por Granada, Inma Manzano, ha criticado el que ha considerado "abandono absoluto" del Gobierno de la Junta hacia los bomberos del Plan Infoca tras mantener una reunión este viernes con representantes de los trabajadores en la provincia

A su juicio, se trata de un servicio "esencial para la seguridad de Andalucía" y que, sin embargo, "se sostiene gracias al compromiso de sus profesionales y no gracias a la Junta". Manzano ha lamentado que el Ejecutivo andaluz "vuelva a demostrar que es experto en abandonar a quienes cuidan Andalucía", y ha comparado la situación del Infoca con la que sufren "la sanidad pública, la educación o el 112".

En ese sentido, la líder andalucista ha criticado que el Gobierno de Moreno "presuma del Infoca en cada rueda de prensa mientras mantiene al personal en condiciones precarias, sin reconocimiento profesional y sin los medios necesarios para trabajar con seguridad".

Así, y según ha explicado, los bomberos forestales "siguen sin tener reconocida su antigüedad, encadenan contratos fijos discontinuos de apenas seis meses que impiden conciliar y cobran salarios que en muchos casos quedan por debajo del mínimo legal".

Y a ello ha añadido que "la movilidad interna está bloqueada, las guardias de 24 horas solo se retribuyen como si fueran siete y los complementos engloban nocturnidad, peligrosidad y festivos sin compensación real".

Manzano ha subrayado que esta precariedad laboral se agrava por la falta de profesionalización del dispositivo. "No puede ser que un servicio que atiende emergencias todo el año solo reciba formación específica para incendios forestales, no existe una formación integral en emergencias" pese a que el personal atiende situaciones de riesgo muy diversas. "Si queremos un Infoca eficaz; necesitamos un Infoca profesionalizado, estable y operativo los 365 días del año", ha expuesto.

Además desde Adelante Andalucía también han alertado sobre las graves carencias materiales que sufre el dispositivo. "Los EPIs no están homologados para emergencias y solo cubren al 10% del personal y los vehículos no son adecuados para el terreno ni para las condiciones reales de trabajo".

Por otro lado, ha explicado que la Junta "ni siquiera cubre el kilometraje real", lo que provoca que "en plena campaña de alto riesgo haya trabajadores que no pueden desplazarse a sus destinos por falta de recursos económicos". Para la candidata, "estas condiciones no solo ponen en riesgo a los profesionales, sino que afectan directamente a la eficacia del dispositivo y a la respuesta ante cualquier emergencia".

"Es una vergüenza que quienes nos salvan la vida tengan que estar pidiendo lo básico para trabajar con seguridad y dignidad", ha afirmado Manzano, quien ha señalado que "el Infoca no puede funcionar con retenes incompletos, puestos de vigilancia cerrados y un personal que vive en la incertidumbre laboral permanente".

La candidata ha insistido en que "no hablamos solo de derechos laborales, hablamos de seguridad pública: si el Infoca está precarizado, Andalucía está menos protegida".