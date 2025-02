Adelante Andalucía valora la condonación de deuda propuesta si no es "excusa para no reformar" la financiación de CCAA

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha señalado este martes que a su formación le parece "bien" la propuesta de condonación de deuda de las comunidades autónomas que este pasado lunes anunciaba la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero "siempre que no suponga una excusa para no reformar el sistema de financiación autonómica", según ha apostillado.

Así se ha pronunciado el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz en un audio remitido a los medios en el que, en referencia a dicha propuesta de condonación de deuda, ha saludado que "aquello que se pretendía hacer sólo con Cataluña se haga con todas las comunidades autónomas", pero ha matizado que le parece "bien siempre que esto no suponga una excusa para no reformar el sistema de financiación autonómica".

En esa línea, ha subrayado que desde Adelante Andalucía no quieren "una medida puntual que nos ahorre deuda" únicamente. "Nosotros queremos eso, pero además necesitamos que se reforme el sistema de financiación autonómica para que Andalucía tenga en transferencia, en dinero constante y sonante, el dinero que nos merecemos", ha aclarado al respecto para incidir en reivindicar "un sistema de financiación que sea justo con Andalucía".

De este modo, ha alertado de que desde Adelante "no vamos a permitir que esto sea la excusa para no tocar el sistema de financiación autonómica", y "no queremos que el Gobierno de Pedro Sánchez utilice el tema de la deuda para no tocar el sistema de financiación autonómica".

Por otro lado, José Ignacio García ha dirigido un mensaje al PP, el de que resulta de "muy poca vergüenza defender los intereses de los bancos por encima del dinero de los andaluces", y en esa línea ha tachado de "intolerable que el Partido Popular salga a rechazar esta quita de la deuda porque le interesen más los intereses de los bancos, del gran capital por encima del dinero que pagan los servicios públicos de los andaluces".

"Y eso es lo que hay detrás de la negativa" del PP, según ha añadido el portavoz de Adelante, que también ha considerado "muy relevante" que ese rechazo de los gobiernos autonómicos del PP a la propuesta de condonación de deuda "no lo anuncie el Gobierno de la Junta de Andalucía, sino el presidente del Partido Popular", Alberto Núñez Feijóo.

En ese sentido, ha sostenido que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "debería darse a valer y ser él quien defendiera los intereses de Andalucía, y no ponerse detrás siempre de las siglas del PP y del señor Feijóo, que está anteponiendo claramente los intereses del Partido Popular y de las entidades financieras y del gran capital por encima del dinero", según ha concluido criticando el portavoz de Adelante Andalucía.