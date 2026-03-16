Adelante pide a Moreno que "sensibilidad y lágrimas" las vuelque con mamografías cuando "pasa página en modo electoral"

Archivo - Imagen de archivo de una radióloga observando la imagen de una mamografía con contraste. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reclamado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "esa misma sensibilidad, esas lágrimas que está mostrando ahora" la aplique a la crisis de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama, en alusión a su llanto y derrumbe emocional durante su discurso en la entrega de los premios del Día de Andalucía al recordar el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) cuyo pueblo recibió un premio el 28F.

En rueda de prensa en la sede regional de su responsable de Organización, Mari García, ha exigido del presidente andaluz "un compromiso firme de que estos casos no vuelvan a ocurrir" cuando le ha atribuido que "ha pasado página, quiere olvidar ese trágico suceso y está en modo electoral".

"Que no vuelva a ocurrir y que se pongan medios", ha reclamado García sobre el cribado de cáncer de mama, quien ha vinculado los fallos que se registraron en este programa con pacientes con mamografías no concluyentes, que el Gobierno andaluz cifró en 2.317 afectadas, con la paradoja de que la Junta de Andalucía ha acabado premiando al Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío, como ha informado este lunes el diario El País, donde situó el foco del problema y propició la marcha de su jefe de servicio.

La responsable de Organización de Adelante ha ironizado con el hecho de que el premio se produce "después de que escucháramos acusaciones sobre que eran los culpables de que miles de mujeres no fueron avisadas y sometidas a una nueva prueba", además de recordar que en 2023 ese servicio de Radiodiagnóstico alertaba del potencial colapso por la falta de personal.

"El mismo Gobierno andaluz que hoy les concede ese galardón rechazó este plan", ha recordado la dirigente de Adelante, quien ha recriminado a la Junta de Andalucía que rechazara entonces "un plan que posiblemente hubiera evitado este mal episodio que vivimos en nuestra tierra, ese momento negro en la sanidad pública".

"Pone de manifiesto por qué se produjo el peor episodio de nuestra sanidad, el peor caso de negligencia por parte del Gobierno andaluz, que, consciente del problema que había no pusieron medios y ahora le dan un premio a estos mismos que alertaron y que propusieron un plan y este Gobierno acusó de ser los responsables", ha cerrado su reflexión crítica la dirigente de Adelante.