Las administraciones y los sindicatos condenan el asesinato machista de La Fuensanta

Manifestación silenciosa de miembros de la Corporación provincial en repulsa del asesinato machista de una mujer de 64 años en el barrio de La Fuensanta. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las administraciones y diversos sindicatos han condenado el asesinato machista de una mujer de 64 años en el barrio cordobés de La Fuensanta por su expareja en las puertas de su casa con actos de condena y repulsa ante la violencia machista.

Asimismo, la Subdelegación del Gobierno de Córdoba ha guardado un minuto de silencio este martes en repulsa de los últimos asesinatos por violencia de género, en un acto presidido por la subdelegada, Ana María López. De la misma manera, miembros de la Corporación provincial han efectuado este martes una concentración silenciosa con motivo del mencionado caso de violencia de género ocurrido en la capital cordobesa.

Por su parte, CSIF Córdoba se ha concentrado en su sede provincial en condenando el asesinato de una mujer de 64 años ocurrido el pasado lunes, 13 de abril, en el barrio de la Fuensanta de la capital a manos de su expareja. En este sentido, la secretaria de Igualdad de CSIF Córdoba, Eva Vázquez, ha trasladado su pésame a la familia y allegados de la víctima, y ha señalado que las administraciones deben reforzar las medidas para hacer frente a la violencia machista con un incremento de la inversión para la prevención y la protección de las víctimas.

"Es importante que como sociedad miremos de frente esta realidad terrorífica e indeseable. Todos y todas debemos mostrar nuestro rechazo a la violencia que sufren las mujeres en cualquiera de sus modalidades, pues solo desde la unidad podremos erradicarla", ha expresado la representante sindical, según una nota remitida por la entidad.

Del mismo modo, trabajadores, delegados y responsables se han concentrado en la mañana de este martes, también ante las puertas de su sede provincial, para mostrar "el más contundente rechazo al asesinato ayer de una mujer en la capital cordobesa a manos de un criminal machista y padre de los hijos de la víctima", según fuentes del sindicato.

Tal y como ha asegurado UGT Córdoba en un comunicado, la víctima era "muy coniocida por algunos responsables de la organización sindical", motivo por el que ha tenido un "impacto inevitable" y ha supuesto "un tremendo shock", así como "una sensación de desamparo de las mujeres ante este tipo de amenazas".

En esta línea, la secreetaria de empleo de UGT Córdoba, Paqui Haro, ha señalado que el sindicato "sale a la calle para recordar a Tulia y para aportar nuestro grano de arena en la erradicación de esta lacra, ya que la violencia machista sigue siendo una realidad insoportable".

Bajo este contexto, Andalucía contabiliza un total de cuatro asesinatos por violencia machista, tras la confirmación del Ministerio de Igualdad de este caso. En suma, la comunidad autónoma registra 285 mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003, una cifra que asciende a 16 este año y a 1.359 en el histórico a nivel nacional.