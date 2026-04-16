Los afectados por la huelga de Saerco pueden reclamar la devolución de su billete o un vuelo alternativo, según Facua

Archivo - Exterior del Aeropuerto de Sevilla (imagen de arcvhivo). - AENA - Archivo

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Facua-Consumidores en Acción ha advertido a todos los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga de controladores aéreos de la empresa Saerco que tienen derecho a la devolución del importe del billete o a la conducción hasta el destino final en un vuelo alternativo.

Los sindicatos de los controladores han comunicado que mantiene la convocatoria de huelga indefinida que tiene previsto empezar durante la madrugada del 16 al 17 de abril y que afecta a todos los aeropuertos que gestiona esta empresa, como son Sevilla, Jerez de la Frontera, Cuatro Vientos, Vigo, A Coruña, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, según ha comunicado la entidad. Además, ha remarcado que se trata de una huelga que tendrá una especial afectación para aquellos que vuelen desde o hacia Sevilla con motivo de la celebración de la final de la Copa del Rey de fútbol en la capital hispalense y la Feria de Abril.

En este sentido, Facua ha incidido en que respeta "escrupulosamente" el derecho de huelga de los trabajadores, pero ha advertido de que la empresa Saerco --a la que pertenecen los controladores aéreos que han convocado las movilizaciones-- y el Ministerio de Transportes deben velar porque se cumplan los servicios mínimos para evitar mayores problemas para los usuarios.

Así, ante la previsión de que esta huelga pueda resultar en cancelaciones o retrasos de los vuelos programados para esos días, la entidad ha informado que los afectados tienen derecho al reembolso integro del billete "en siete días", o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 261/2004.

Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, la asociación recuerda que el artículo 9 de la normativa europea obliga a la empresa a ofrecer a los pasajeros afectados comida y refrescos suficientes, alojamiento en un hotel si fuera necesario en el supuesto de que se haya optado porque se proporcione un vuelo alternativo, y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel.

Por último, Facua ha señalado a los posibles afectados que pueden acudir a la asociación para que valore su caso, realice las correspondientes actuaciones en defensa de sus derechos y reclame las cantidades que sean oportunas.