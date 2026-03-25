Un agente lesionado en Bailén (Jaén) y diez kilómetros de persecución para detener a un conductor ebrio

Jefatura de la Policía Local en Bailén - AYUNTAMIENTO DE BAILÉN

BAILÉN (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

Un policía local lesionado, daños materiales y la detención de un conductor ebrio como presunto autor de varios delitos es el resultado del accidente de tráfico registrado en Bailén en el que un vehículo colisionó contra una farola del alumbrado público y varios vehículos estacionados, ocasionando importantes daños materiales.

Al personarse un policía local en el lugar, el conductor implicado hizo caso omiso a las indicaciones de alto y, en su huida, realizó una maniobra con la que intentó atropellar al agente, quien logró evitar el impacto, si bien resultó lesionado en una mano.

Según ha informado la Policía Local de Bailén, el conductor emprendió la huida a gran velocidad, iniciándose una persecución que se prolongó durante más de diez kilómetros, hasta la aldea de Zocueca, en el término municipal de Guarromán (Jaén). Durante la huida, el conductor circuló de forma temeraria, poniendo en grave peligro a otros usuarios de la vía.

En coordinación y colaboración de la Guardia Civil de Bailén, se logró finalmente interceptar al conductor, que "presentaba signos evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas", aunque se negó a someterse a las pruebas de alcoholemia.

Como consecuencia de estos hechos, se han instruido diligencias por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos conducción bajo la influencia de alcohol, negativa a someterse a las pruebas, conducción temeraria, atentado a agente de la autoridad, lesiones y daños.