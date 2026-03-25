Herido un funcionario de la cárcel de Morón (Sevilla) al recibir un puñetazo de un interno: "No me vais a impedir salir"

Archivo - Cárcel de Morón de la Frontera. Imagen de archivo. - CSIF - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un funcionario de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) ha resultado herido este miércoles, 25 de marzo, tras ser agredido por uno de los internos del módulo que manifestó su intención de salir del recinto y, posteriormente, propinó un puñetazo al profesional.

Así lo ha confirmado la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) en una nota, al tiempo que ha añadido que el suceso tuvo lugar sobre las 9,30 horas de la presente jornada, momento en el que el interno se dirigió a uno de los funcionarios, encontrándose ambos en el patio, y "de forma airada, violenta y agresiva" comenzó a gritar "me quiero ir de este patio y nadie me lo va a impedir".

En ese mismo momento, destaca CSIF, propinó un puñetazo de forma directa al funcionario en la zona de la cara y cuello. Al auxilio de este último acudió su compañero, que "avisó de forma inmediata al Jefe de Servicios e intervino de forma conjunta al funcionario agredido para reducir al interno agresor".

Posteriormente y ya personado el Jefe de Servicios, trasladaron junto a otros profesionales al interno al Departamento de Aislamiento provisionalmente, debido, según el sindicato, "al estado de violencia y agresividad en que se encontraba éste". Todo ello, cabe subrayar, según el protocolo y en cumplimiento de la normativa vigente.

El funcionario agredido fue atendido en la Enfermería del centro y, posteriormente, derivado al Servicio de Urgencias hospitalarias de la provincia de Sevilla. Todo ello, parte del referido protocolo, cabe incidir.