Alamedilla (Granada) acoge este viernes el primer foro dedicado al cultivo del pistacho en la provincia

Cartel del I Foro sobre el cultivo del pistacho en la provincia de Granada que se celebra este viernes, 22 de mayo, en Alamedilla. - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE GUADIX

GRANADA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios de Guadix y el Ayuntamiento de Alamedilla con el apoyo de la Diputación Provincial de Granada impulsan la celebración este viernes, 22 de mayo, a partir de las 10,30 horas, del primer foro sobre el cultivo del pistacho como motor de empleo rural y lucha contra la despoblación.

Así lo han dado a conocer este jueves en un comunicado, en el que detallan que este foro nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro estratégico en la provincia de Granada para dar visibilidad "a un sector clave en el desarrollo rural y lucha contra la despoblación en nuestra provincia".

Además insisten en que el foro que no se limita a establecer un análisis somero sobre la situación actual del cultivo del pistacho, sino que persigue sentar de manera conjunta, con la participación de todos los actores clave, las bases del futuro Centro de formación especializado en materia de cultivo, manejo y comercialización del Pistacho, "un centro adaptado a las necesidades reales de un territorio rural con una fuerte tasa de despoblación".

CENTRO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADO EN PISTACHO

El proyecto de centro de formación especializado en Pistacho en Alamedilla se fundamenta en un enfoque claramente participativo: el conocimiento, la experiencia y la visión de cada uno de los actores de la cadena de valor resultan imprescindibles para diseñar una oferta formativa útil, aplicada y alineada con los retos del sector.

"La implicación activa de productores, cooperativas, empresas, técnicos e instituciones será determinante para garantizar la viabilidad, pertinencia y sostenibilidad del centro", aseguran.

Por ello, la organización de este primero foro representa el primer paso de un proceso colaborativo ambicioso en el que se busca no solo recoger aportaciones, sino también generar compromiso y corresponsabilidad.

El encuentro contará con la participación de los principales actores del sector tanto dentro como fuera de la provincia de Granada, además de los representantes de los diferentes ayuntamientos que conforman la Mancomunidad de municipios de Guadix y de los responsables de la Diputación Provincial de Granada.

El evento se va a celebrar en la futura sede del Centro de Formación Especializado en Pistacho localizada en las antiguas escuelas de la localidad granadina de Alamedilla, unas instalaciones amplias que contarán también con un terreno de cultivo para realizar prácticas y cultivos experimentales.