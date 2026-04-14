Albuñol (Granada) consolida su apuesta cultural con la celebración de su II Feria del Libro

La diputada provincial de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, preside la presentación de la Feria del Libro de Albuñol - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio granadino de Albuñol se transformará del 16 al 18 de abril en epicentro cultural con su Feria del Libro, en la que convivirán autores, editoriales, centros educativos, asociaciones culturales y visitantes.

La diputada provincial de Cultura y Educación de Granada, Pilar Caracuel, ha presentado la II edición de esta feria junto a la concejala de Cultura del municipio, Luisa López, y la concejala de Fiestas y Comercio, Eva Moreno.

Tras el éxito de su primera edición en 2025, esta nueva convocatoria refuerza su programación y amplía su proyección con el objetivo de convertirse en un referente en la Alpujarra y la Costa Tropical.

Impulsada por el Ayuntamiento de Albuñol y dirigida por entidades como El Batracio Amarillo y Secretos de Granada, la feria nace con una clara vocación de continuidad, crecimiento y servicio a la ciudadanía.

Su principal finalidad es fomentar el hábito lector, promover la cultura en el ámbito rural y generar espacios de encuentro que favorezcan el diálogo, la creatividad y el intercambio de ideas.

La programación destaca por su diversidad, con actividades dirigidas a todos los públicos con presentaciones de libros, firmas de ejemplares, encuentros literarios, talleres creativos, propuestas infantiles, cuentacuentos, actuaciones culturales y musicales, así como exposiciones temáticas que abordan distintas realidades sociales desde una perspectiva artística.

Entre los autores invitados destacan figuras de reconocido prestigio como Juan Madrid, referente de la novela negra en España; Ángeles Mora, una de las voces más destacadas de la poesía contemporánea; May R.Ayamonte, autora relevante en literatura juvenil; y Andrés Cárdenas, con una amplia trayectoria cultural.

Su participación eleva el nivel del evento y permite un contacto directo entre escritores y lectores.

La feria también apuesta por el talento local y provincial, ofreciendo visibilidad a autores emergentes y fortaleciendo la identidad cultural del territorio.

El acto inaugural contará con el pregón del dibujante Ángel Idígoras, mientras que el cartel oficial ha sido diseñado por Pachi Idígoras.

Asimismo, se incorporan exposiciones como 'Fronteras de guerra', del fotógrafo Felipe Passolas, y 'Mujeres por la Alpujarra', que ponen el foco en cuestiones sociales y culturales desde el ámbito artístico.

La dimensión educativa es otro de los pilares fundamentales del evento, con iniciativas como concursos literarios, visitas a centros educativos y actividades previas que fomentan la participación del alumnado y el interés por la lectura desde edades tempranas.

Como novedad, esta segunda edición incluirá la publicación de un libro conmemorativo que recogerá textos de autores extranjeros sobre la Alpujarra, reforzando la proyección internacional del territorio.