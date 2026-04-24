El alcalde de Baeza (Jaén) recibe el alta hospitalaria y retomará la próxima semana su actividad en el Ayuntamiento

El alcalde de Baeza, Pedro Cabrera, a su salida del hospital - AYUNTAMIENTO DE BAEZA

JAÉN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Baeza (Jaén), Pedro Cabrera, ha recibido el alta en el Hospital Fremap Majadahonda (Madrid) en donde permanecía hospitalizado desde el pasado 30 de enero. El primer edil sufrió el 13 de enero un accidente en su casa cuando el ascensor en el que iba descolgó y cayó desde una altura de dos plantas.

Según se ha informado desde el Ayuntamiento, tras finalizar su proceso de hospitalización, recuperación y rehabilitación, la próxima semana, Cabrera tiene previsto retomar la próxima semana su actividad como alcalde de Baeza. El alcalde, antes de abandonar el Hospital, ha posado con el equipo médico y lo ha hecho de pie, con la ayuda de muletas.

Así, el primer edil compaginará sus funciones de alcalde, con el proceso de rehabilitación que llevará a cabo en la clínica Fremap Úbeda, hasta alcanzar el alta médica y recuperarse por completo de las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que ha tenido que someterse.

Antes de regresar a Baeza, Pedro Cabrera ha trasladado su agradecimiento a la dirección, equipo médico y personal sanitario del Hospital de Majadahonda por "la extraordinaria cobertura sanitaria" recibida en estos últimos meses.

Por último, y antes de incorporarse de nuevo a sus funciones, el alcalde de Baeza ha trasladado también su agradecimiento a toda la sociedad baezana por "todas las muestras de cariño, deseos de pronta recuperación y oraciones recibidas desde el pasado 13 de enero".

Tras el incidente, el edil fue trasladado desde el Hospital de Úbeda al Hospital Universitario de Jaén para ser atendido. El accidente se produjo sobre las 12,37 horas del 13 de enero cuando el centro de emergencias recibió una llamada alertando de que se había caído un ascensor en una casa de la calle Concepción, con una persona dentro.

Desde los bomberos se apuntó que la causa del accidente ha sido la rotura de unos cables de acero que sujetaban la cabina, lo que ha provocado su caída desde una altura de dos plantas.