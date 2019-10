El alcalde de Córdoba espera que el Pleno apruebe la comisión de investigación sobre el concierto de Ricky Martin

Publicado 08/10/2019 13:11:14 CET

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), espera que el Pleno apruebe una comisión de investigación sobre los gastos del concierto de Ricky Martin en la capital cordobesa en septiembre de 2018 tras hallarse irregularidades, de modo que confía en que "se investigue con detalle".

En declaraciones a los periodistas, el primer edil ha comentado que "lo que se ha visto no gusta", todo ello después de que hace unos días, "cuando surgió la primera polémica", dijo que "se pediría la opinión de los letrados de la asesoría jurídica y hoy ya se cuenta con un informe completo al respecto".

En este sentido, ha subrayado que "ya no es una opinión política de un concejal del gobierno, sino un informe técnico que no recomienda por ahora elevar el caso a la Fiscalía, ni al juzgado", por lo que "en principio no se va a hacer", ha precisado el regidor.

No obstante, Bellido ha apuntado que "sí se detectan una serie de irregularidades administrativas y, a lo mejor, incluso de tipo contable", de manera que "lo primero que hay que hacer es profundizar, ver las causas, qué ocurrió y que puedan hablar los que en aquel momento tenían responsabilidades y los funcionarios que estaban al cargo para que lo puedan aclarar", ha argumentado.

En definitiva, el primer edil ha manifestado que si el Pleno aprueba la comisión, "en función de las conclusiones de la misma se decidirá".

En relación con el expediente, ha trascendido que el patrocinio del Consistorio a la actuación se pagó a una empresa que no figuraba como organizadora y que la Delegación de Turismo intentó que la promotora se ahorrase el pago de 62.000 euros en tasas municipales, que dos meses después reclamó a la Delegación de Seguridad.

Igualmente, la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) reclama al Ayuntamiento unos 103.000 por derechos de autor del concierto por no haberse solicitado los respectivos permisos.