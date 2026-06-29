El alcalde de Córdoba valora el desarrollo de las obras para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra

Archivo - Vista general de las obras de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este lunes el desarrollo de las obras para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra 'General Javier Varela' en el polígono de La Rinconada, tanto en la ejecución municipal, como en la parte correspondiente al Ministerio de Defensa.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha comentado que en la parte municipal, en colaboración público-privada, "el polígono industrial ya está en obras, que es el millón de metros cuadrados anexo a la base logística, donde va una zona industrial y logística, que era necesario desarrollar a la vez", de forma que "la parte municipal va bien y cumpliendo los ritmos".

Respecto a la parte de Defensa, Bellido ha destacado que "ya hicieron su obra de urbanización, que es la fase en la que está la parte municipal", de manera que "ya están en la parte de licitación de su obra civil", por lo que "ya empezarían con la obra propiamente dicha de la base logística, ya con edificios y demás".

En este sentido, ha apuntado que "los ritmos que ellos están manejando, aunque son ellos los que tienen que confirmarlo, es que para final de verano u otoño es cuando ellos están en condiciones de adjudicar ya las obras de inicio de la base logística propiamente dicha".