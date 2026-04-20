El alcalde de Jaén sobre "excusas" en proyectos pendientes: "La Junta se está convirtiendo en el Club de la Comedia"

Archivo - El alcalde de Jaén, Julio Millán/Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha indicado que la Junta de Andalucía "se está convirtiendo en el Club de la Comedia" a la hora de dar "excusas" sobre proyectos y temas pendientes en la ciudad como es el caso del informe de viabilidad de las Termas de Jabalcuz o el caso del colector de aguas residuales de la zona de Los Puentes.

En declaraciones a los medios antes del inicio del inicio del pleno se ha referido al colector de los puentes y han subrayado que son "años con excusas" y que mientras el Ayuntamiento mantiene "una actitud y una respuesta congruente y coherente", desde la Junta de Andalucía lo que hay es "una tomadura de pelo".

"O nos toman el pelo, o se ríen de nosotros o están convirtiendo la Junta en el Club de la Comedia", ha dicho Millán, al tiempo que se ha dirigido al Gobierno andaluz para pedirles "seriedad" y que "dejen de marear la perdiz y dejen de engañar a los vecinos".

Las declaraciones del alcalde se producen después de que la Junta de Andalucía haya señalado que retomará la tramitación del colector una vez que finalicen los trabajos relaciones con la gestión de ayudas al sector agrario afectado por el tren de borrascas de principio de año.

Sobre el futuro alquiler del edificio de Correos para convertirlo en instalaciones municipales y las críticas del PP en el Consistorio, Millán ha apuntado que el "objetivo principal" es "mejorar la eficiencia del Ayuntamiento de Jaén y unificar algunas sedes", lo que va a conllevar "ahorrar una parte importante del capítulo II y del capítulo I en cuanto a la prestación de los servicios", además de "recuperar un edificio importante y dinamizar ese centro comercial".

En este sentido, ha instado al PP a no buscar excusas y a "posicionarse sobre si está de acuerdo o no en que dinamicemos el centro, que mejoremos los servicios a la ciudadanía" y se haga con una inversión que se financiará con "fondos que vienen, por un lado, del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez y, por otro lado, del gobierno de la Diputación Provincial con la colaboración que están haciendo con la venta del suelo de Ifeja".

Sobre el futuro del edificio que alberga el Ayuntamiento, el alcalde ha incidido en que la intención es mantenerlo. "Nosotros ahora mismo lo vamos a mantener, vamos a mantener el edificio", ha dicho el alcalde.