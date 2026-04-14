La alcaldesa de Caniles (Granada) plantea una cuestión de confianza vinculada al presupuesto municipal

La alcaldesa del municipio granadino Caniles, María del Pilar Vázquez Sánchez, del grupo Compromiso por Andalucía, ha registrado una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal.- COMPROMISO POR ANDALUCÍA

GRANADA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del municipio granadino Caniles, María del Pilar Vázquez Sánchez, del grupo Compromiso por Andalucía, ha registrado una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal, que va ser debatida en el pleno previsto para el próximo jueves 16 de abril.

Según han señalado desde Compromiso por Andalucía en un comunicado, la propuesta fue anunciada durante el pleno municipal celebrado este pasado lunes, en el que la alcaldesa defendió "la necesidad de desbloquear unas cuentas clave para el desarrollo del municipio".

En ese contexto, Vázquez Sánchez se dirigió a los concejales del PP y del PSOE, a los que acusó de "negarse al presupuesto, se niegan al centro de salud y se niegan a la municipalización del servicio de ayuda a domicilio". "Este equipo de gobierno no está aquí para ocupar sillones sino para actuar ante las necesidades del pueblo y afrontar los problemas", añadió.

La regidora ha explicado que esta cuestión de confianza "no es un trámite menor", sino un mecanismo que busca "poner a prueba la voluntad política de todos los grupos municipales para anteponer los intereses de Caniles a cualquier otro".

En su comparecencia, también ha puesto en valor el trabajo realizado por el equipo de gobierno, y destacó que se dispone de "una partida histórica para inversiones". "Hemos ahorrado y hecho el trabajo con todas las administraciones para poder construir un Centro de Salud de calidad para los vecinos y vecinas de Caniles", ha resaltado.

Asimismo, ha subrayado la apuesta por la gestión pública de servicios esenciales: "queremos que el servicio de ayuda a domicilio no esté privatizado, creemos que así progresa Caniles y es nuestro compromiso con todo el pueblo".

Desde el inicio de la legislatura, el equipo de gobierno ha trabajado, según ha señalado la alcaldesa, "en mejorar la calidad de vida de los vecinos, impulsar proyectos generadores de empleo, modernizar los servicios públicos y garantizar una gestión económica responsable, con estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y sin endeudamiento".

Vázquez Sánchez ha insistido en que esta cuestión de confianza responde a la necesidad de asegurar la continuidad de un proyecto de municipio basado en "el progreso y el servicio público", apelando al mismo tiempo a la responsabilidad del conjunto de la Corporación municipal.

POSIBLE MOCIÓN DE CENSURA

Con este planteamiento, y si los concejales de PP y PSOE no otorgan su confianza a la actual alcaldesa, dispondrán de un plazo de un mes para presentar una moción de censura, en caso contrario, los presupuestos se entenderán aprobados por el Pleno al no existir alternativa.

Al respecto, Vázquez Sánchez ha apelado a un presupuesto de ocho millones de euros "histórico para un pueblo como Caniles", y ha hecho una cronología en la que desde el pasado mes de agosto, según ha dicho, el gobierno municipal ha pedido a los grupos de la oposición sus propuestas, y ante su silencio hemos tenido que confeccionarlo recogiendo todas las propuestas y demandas que han venido planteando en sus redes sociales".

Dicho presupuesto fue debatido en diciembre y, según dice la alcaldesa, sólo objetaron no estar de acuerdo con el centro de salud. "Volvimos a presentar el presupuesto sin Centro de Salud y volvieron a votar en contra", ha añadido.

A este respecto, señalan en el comunicado que el asunto más controvertido en los últimos meses en Caniles es la construcción de un nuevo centro de salud: "Algo que desde el PSOE rechazan por "no ser competencia de ese Ayuntamiento la construcción del Centro de Salud y hay que pedírselo a la Junta, mientras que desde el PP aseguran no estar de acuerdo con el emplazamiento y lamentan que no se les haya tenido en consideración para ello".

En este sentido, Vázquez Sánchez ha mostrado en el desarrollo plenario los acuerdos adoptados en 2021 y en 2023 por el pleno del Ayuntamiento, "aprobados por unanimidad, también por parte de los concejales del PSOE y del PP, aprobando un convenio con la Junta de Andalucía para la construcción de un centro de salud en los terrenos que se indican".

"Existe un mandato, los trámites tienen procesos e inmediatamente después de tener el acuerdo firmado se inició el proceso para el proyecto del Centro de Salud, en la ubicación aprobada por todos y con la financiación aprobada por todos", ha señalado la alcaldesa.

Respecto al servicio de ayuda a domicilio, el pleno ha aprobado la memoria para la municipalización del servicio, actualmente prestado por entidades privadas. "Llevamos años reclamando que la calidad del servicio para las personas usuarias y trabajadoras pasa por su gestión municipal, y sólo encontramos excusas y argumentos vacíos en el PP y en el PSOE", considera la alcaldesa..

El último punto a debate ha sido una moción de Compromiso por Andalucía, instando a los grupos municipales a posicionarse a favor o en contra de un macroproyecto de planta solar, y que afronta los últimos compases previos a la licencia de obras. En este punto, según señalan, tanto PP como PSOE han votado en contra de la declaración, y han indicado que es una competencia del equipo de gobierno sobre la que entienden que no deben posicionarse.