La alcaldesa de Huelma (Jaén) pide tranquilidad ante el hecho "puntual" del tiroteo por un ajuste de cuentas

Presencia de la Guardia Civil en la calle de Huelma donde se produjo el tiroteo.- EUROPA PRESS

HUELMA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Huelma (Jaén), Ana María Guzmán, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de la ciudadanía ante el hecho "puntual" del tiroteo registrado en la madrugada de este miércoles en un supuesto ajuste de cuentas que ha dejado a cuatro personas heridas.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que el suceso, ocurrido en la calle Rocabril, se produjo cuando "un coche que vino con personas dentro, bajaron la ventanilla y se pusieron a disparar".

"Según la información última que tengo directamente del subdelegado del Gobierno parece ser que la Guardia Civil se decanta por un ajuste de cuentas. Es una familia que tiene familiares aquí, se vinieron a vivir hace un año aproximadamente y, bueno, pararon en su puerta y dispararon a las personas que había allí", ha dicho Guzmán, quien ha precisado que hasta ahora "no ha habido ningún incidente con ellos" en el municipio.

Como resultado, cuatro personas han resultado heridas, una de gravedad. Entre ellas, hay dos miembros de la citada familia que se había mudado a Huelma desde la provincia de Almería y "dos vecinos que estaban allí en la puerta tomando el fresco con ellos".

La alcaldesa ha añadido que, inmediatamente, se avisó a la Guardia Civil y servicios sanitarios, que trasladaron a los heridos hasta el Hospital Universitario de Jaén. El Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación y han estado "trabajando durante toda la noche para tratar de sacar todas las pruebas posibles".

Al respecto, ha afirmado que "parece ser que tienen fichados" a los presuntos autores del tiroteo y "saben quiénes son porque están siguiendo el rastro de estas familias desde hace tiempo por otros incidentes que tienen en Almería".

"Es algo muy puntual. Ahora mismo se ha reforzado la seguridad del pueblo, como no puede ser de otra manera, con la policía y con la Guardia Civil, y están tratando de tomar el máximo de pruebas posible y tratar de localizarlos lo antes que se pueda", ha declarado.

En este sentido, ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad absoluta" y ha recordado, de hecho, que "los índices de siniestralidad y demás que tiene Huelma son muy mínimos, muy por debajo de las medias incluso".

El suceso ha tenido lugar pasadas las doce de la noche en la calle Rocabril, cuando individuos que no eran vecinos del municipio comenzaron a abrir fuego hacia las personas que se encontraban a las puertas de sus casas.

Tras dejar heridas a cuatro personas, los miembros del clan procedentes de Almería se dieron a la fuga. La Guardia Civil, que ha localizado calcinado el vehículo que usaron, mantiene un amplio operativo de búsqueda por las provincias de Granada, Jaén y Almería para detener a los autores del tiroteo, algunos de ellos ya identificados.

POSIBLE ORIGEN EN ADRA

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha Fernández ha confirmado que el suceso parece estar relacionado por el enfrentamiento abierto entre dos clanes, Los Lateros y Los Saules, por el homicidio de un joven de 22 años en su vivienda de Puente del Río en Adra (Almería) el 2 de junio de 2025.

Estos hechos que se barajan en el origen del ajuste de cuentas de Huelma se produjeron en una plazoleta de la calle Marte, en la barriada almeriense de Puente del Río, donde el 112 recibió sobre las 9,00 horas varios avisos por disparos y por una pelea con más de una veintena de personas implicadas.

En aquel momento, el enfrentamiento se originó a raíz de una discusión vecinal por el volumen de la música, cuando un hombre de 60 años recriminó a otro que la bajara. El altercado derivó en un tiroteo en el que el joven fue alcanzado por un disparo de escopeta y murió poco después como consecuencia de las heridas. El caso sigue abierto y sin haber detenido al autor del crimen.