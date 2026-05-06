La Alhambra acoge a Mircea Cartarescu y Billy Collins en el Festival Internacional de Poesía con Uclés también el jueves

Archivo - El escritor David Uclés estará este jueves, 7 de mayo, en Granada con motivo de su participación en el Festival Internacional de Poesía. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

GRANADA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El recital poético protagonizado por Mircea Cartarescu y Billy Collins y el diálogo con el novelista jiennense David Uclés van a marcar este jueves, 7 de mayo, el inicio del programa del Festival Internacional de Poesía (FIP) de Granada en el Palacio de Carlos V de la Alhambra.

El recinto monumental tiene previsto albergar uno de los encuentros más esperados con destacados nombres propios de la literatura internacional y nacional, en un acto que contará con acompañamiento de música de cámara y que está coorganizado por el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

Mircea Cartarescu es uno de los autores europeos más reconocidos de la actualidad, integrante en los últimos años de la reducida lista de candidatos a ganar el Premio Nobel de Literatura. En su obra combina la autobiografía con el universo onírico, la historia y la metafísica.

Aunque hoy es mundialmente conocido por su narrativa, sus primeros pasos como escritor los dio en la poesía. Destacó por el experimento poético 'El Levante', una parábola contra la dictadura de Ceaucescu.

Por su parte, el neoyorquino Billy Collins, Poeta laureado de Estados Unidos, cuenta con una obra popular con un estilo accesible que le ha permitido conectar con todo tipo de público, utilizando para ello un estilo reflexivo y en ocasiones irónico.

El recital poético dará paso a una conversación entre la codirectora del FIP, Remedios Sánchez. y el escritor David Uclés, reciente ganador del Premio Nadal de novela con su obra 'La ciudad de las luces muertas'.

Uclés ya participó en la pasada edición del festival para hablar de su obra más conocida hasta el momento 'La península de las casas vacías', donde despliega su capacidad de fabulación en torno a episodios de la Guerra civil española.

ESPIDO FREIRE REVISITA A MARY SHELLEY

Otro de los encuentros destacados de la jornada tendrá lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada (UGR) con la participación de la escritora Espido Freire, que reivindicará la figura de Mary Shelley, autora de 'Frankenstein o el moderno Prometeo'.

Por la mañana, en la Facultad de Ciencias de la Educación, los lectores que quieran acercarse a la literatura desde nuevas perspectivas podrán asistir a los talleres de Inma Pelegrín, María López-Vigil (Cuba/Nicaragua) y la cantante Chica Sobresalto. Entre taller y taller, se celebrará un debate y posterior recital de poesía entre Ioana Nicolaie (Rumanía), Manuel Gahete, Ilia Galán, Carolina Zamudio (Uruguay) y Juanjo Vélez Otero.

Por la tarde, en la Biblioteca Pública Provincial, el escritor y profesor Felipe Reyes Guindo impartirá un taller de poesía contemporánea con propuestas para trabajar con alumnado de Secundaria, que dará paso a una conversación con Nerea Pascual sobre literatura y redes sociales.

De otra parte, y entre las citas más relevantes que se han programado para el jueves en la provincia granadina destacan las protagonizadas por escritores reconocidos con importantes distinciones, como es el caso de César Mallorquí, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, que mantendrá un encuentro con alumnado en Albolote, o el de Alfredo Gómez-Cerdá, también reconocido con el mismo premio, que impartirá un taller dirigido al alumnado de Primaria en Almuñécar.

La jornada se completa con actividades en los municipios lorquianos y en las distintas subsedes del FIP, como Pinos Puente, donde se celebrará un encuentro con la poeta Carmen Palomo Pinel, y otro con el poeta mexicano Jorge Fernández Granados.