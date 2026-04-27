Alhambra y Generalife celebran el Día Europeo de los Jardines Históricos con una visita guiada gratuita - JUNTA

GRANADA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y Generalife, adscrito a la Consejería de Cultura y Deporte, ha organizado una visita guiada gratuita a los jardines del conjunto monumental con motivo del Día Europeo de los Jardines Históricos, que este año se celebra bajo el lema "Los jardines históricos construyen Europa".

Esta iniciativa se enmarca en las actividades impulsadas por la Ruta Europea de los Jardines Históricos, reconocida como Ruta Cultural del Consejo de Europa en 2020.

La propuesta ha tenido como objetivo acercar al público el valor patrimonial, cultural y paisajístico de los jardines históricos, considerados espacios clave para comprender la identidad europea. Estos entornos no solo reflejan la historia y los intercambios culturales entre territorios, sino que también constituyen lugares de memoria, inspiración y encuentro, cada vez más valorados en el contexto actual.

La Ruta Europea de los Jardines Históricos, promotora de esta efeméride, es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a jardines e instituciones de distintos países con el objetivo de proteger y difundir este patrimonio, contribuyendo además al desarrollo sostenible de los territorios.

La visita guiada ha sido conducida por personal técnico del Servicio de Jardines, Bosques y Huertas del Patronato de la Alhambra y Generalife, ofreciendo una oportunidad única para conocer en profundidad la riqueza botánica, histórica y simbólica de estos espacios.

El itinerario ha recorrido algunos de los enclaves más representativos del conjunto monumental, incluyendo el Paseo de los Nogales, el Generalife, el Patio de la Acequia, el Paseo de las Adelfas, los Jardines de San Francisco, el Patio de los Arrayanes, el Patio de los Leones, la salida al Partal por Lindaraja y el Paseo de las Torres.