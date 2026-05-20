Alrededor de 30.000 TCAEs y técnicos especialistas del SAS están llamados a una huelga el proximo lunes 25 de mayo

Archivo - Imagen de archivo de una protesta de los TCAEs en el Hospital Infanta Elena de Huelva. - CCOO - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una huelga el próximo lunes 25 de mayo, de carácter nacional, por el "incumplimiento" del acuerdo que reclasifica profesionalmente a los técnicos medios y superiores en el grupo C1 y B respectivamente. UGT y CCOO han pedido la "unión" de todos los sindicatos y plataformas para "poder conseguir esta reivindicación histórica y que el Gobierno estatal está incumpliendo".

Para ese día se han convocado concentraciones a las 11,00 horas en todos los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). En el SAS son alrededor de 30.000 --en su mayoría TCAEs y técnicos especialistas-- los profesionales afectados y llamados a una jornada de huelga para "exigir su reclasificación profesional que hace justicia con lo firmado y lo reivindicado históricamente", han puntualizado las centrales sindicales en una nota.

Los colectivos de técnicos medios y técnicos especialistas están llamados al paro por el "incumplimiento reiterado" del Gobierno del Estado del acuerdo marco para una Administración del siglo XXI de octubre de 2022 y que daba paso a técnicos medios y superiores al grupo C1 y B. Una reivindicación "histórica" que CCOO y UGT firmaron tras unas "duras negociaciones".

"No es de recibo que ambas categorías tengan que seguir sin promocionar cuando ha sido la misma Administración del Estado la que en 2022 firma dicho acuerdo con CCOO y UGT". "Hay que dejar a un lado todo para centrarnos en conseguir un objetivo que beneficia a ambos colectivos", añaden CCOO y UGT.