Aminer entregará el VII Premio de Periodismo Paco Moreno el 15 de mayo en su asamblea anual. - AMINER

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica, Aminer, entregará el próximo 15 de mayo el VII Premio de Periodismo Paco Moreno durante la celebración de su asamblea anual, que tendrá lugar en el club Lamiya de Huelva. Así lo ha decidido el jurado reunido en Sevilla para elegir el trabajo ganador, que se hará público durante la ceremonia de entrega del galardón.

Según ha informado Aminer en una nota, el Premio de Periodismo Paco Moreno tiene como objetivo contribuir a la divulgación de los valores y principios de la minería metálica que se realiza en la actualidad en España. Para ello, el jurado selecciona y reconoce el mejor trabajo periodístico editado en prensa, impresa y digital, radio o televisión que se centre en este sector, destacando aspectos como la generación de riqueza y empleo en su entorno cercano que conlleva la minería y su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, así como el respeto al medio ambiente en los procesos productivos.

El jurado de la séptima edición del premio periodístico ha estado presidido por el presidente de la asociación, Enrique Delgado, el vicepresidente Aminer y director de Operaciones de Superficie de Sandfire Matsa, Antonio Gámiz; la gerente de Aminer, Estefanía Delgado; el director del Área de Comunicación y RSC de Atalaya Mining, Jesús Caballos.

Además, de la presidenta de la Comisión de Comunicación y Responsable de Comunicación y Coordinadora de RRII de Sandfire Matsa, Isabel Bermejo; la jefa de Prensa de la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Isabel Campanario y la redactora de Economía de ABC de Sevilla y ganadora de la VI edición del Premio de Periodismo Paco Moreno, Noelia Ruiz.

Concretamente, dotado con 1.500 euros, al premio Paco Moreno pueden optar periodistas en ejercicio de medios o empresas de comunicación españoles con informaciones, reportajes, entrevistas, documentales y artículos publicados durante el ejercicio anterior a cada convocatoria anual, en este caso el año 2025.

El galardón está dedicado a la memoria del que fuera fundador y primer presidente de Aminer, Paco Moreno, figura con gran reconocimiento social y humano que dedicó su vida profesional a fortalecer el tejido empresarial onubense y andaluz desde su defensa de la minería.

Con una trayectoria profesional de casi 50 años, Moreno estuvo siempre al servicio de esta industria, erigiéndose como una de las figuras clave del sector minero-metalúrgico a escala regional, nacional e internacional.

SOBRE AMINER

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es la entidad sin ánimo de lucro que representa a las principales compañías del sector de la minería metálica y a su tejido auxiliar asociado en España, defendiendo sus intereses y dando a conocer los beneficios que para la economía tiene el desarrollo de una actividad minera sostenible.