Andaltec se incorpora al Clúster Agroalimentario de Andalucía (Landaluz)

Archivo - Sede del Centro Tecnologíco del Plástico, Andaltec, en Martos. - ANDALTEC - Archivo

JAÉN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec), con sede en Martos (Jaén), se ha incorporado como nuevo socio al Clúster Agroalimentario de Andalucía (Landaluz). Ambas entidades ya han mantenido una primera toma de contacto en la que se ha buscado sentar las bases de futuras iniciativas conjuntas para hacer frente a los desafíos actuales del mercado, especialmente en lo relativo a la economía circular.

Desde Andaltec han mostrado en un comunicado su satisfacción por la adhesión a "una entidad clave que ejerce de palanca de impulso para una industria estratégica en Andalucía". "Nuestra incorporación a Landaluz sirve para fortalecer los lazos con el sector agroalimentario y promover la transferencia del conocimiento en materias como la sostenibilidad, la digitalización, o la innovación en procesos", ha dicho el gerente de Andaltec, Daniel Aguilera.

Por su parte, la Dirección de Landaluz ha dado la bienvenida a Andaltec, resaltando que su inclusión refuerza la red de empresas que conforman la entidad y el compromiso común con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad del sector.

Landaluz aglutina a más de un centenar de empresas del sector, representando aproximadamente el 70 por ciento de la facturación total de la industria de alimentación y bebidas en Andalucía. Con más de 35 años de trayectoria, esta asociación empresarial nació con el objetivo de potenciar la competitividad de los productos andaluces tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Su actividad se centra en la promoción a través de los canales retail y horeca, el impulso a la exportación y el desarrollo de proyectos de innovación, consolidándose además como un Agente del Sistema Andaluz del Conocimiento y el fomento del producto andaluz a través de la gastronomía.

Más allá de su faceta económica, el clúster destaca por su compromiso social a través de iniciativas como 'Andaluces Compartiendo', una de las mayores redes de solidaridad alimentaria de la comunidad autónoma.