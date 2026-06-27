Andalucía activará este martes la cuenta atrás para repetir elecciones en octubre si Moreno no es investido en dos meses

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, jura acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía tras la elección de la Mesa del Parlamento. A 11 de junio de 2026. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La votación prevista para este próximo martes, 30 de junio, en el debate de investidura al que se someterá en el Parlamento andaluz el candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, activaría los plazos para una posible repetición de elecciones autonómicas, que se celebrarían en octubre en el caso de que no se logre la mayoría necesaria para investir al presidente del Gobierno andaluz en un plazo de dos meses que empezaría a contar desde dicho último día de junio.

Así se desprende de lo que contemplan al respecto de la investidura de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía tanto el Estatuto de Autonomía como el Reglamento del Parlamento, consultados por Europa Press.

Tras la preceptiva ronda de consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, acordó el pasado miércoles proponer al líder del PP-A y actual presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, como candidato a presidente del Gobierno andaluz, así como celebrar su debate de investidura entre los próximos días 29 y 30 de junio.

Para la jornada del martes día 30 está prevista la primera votación de dicho debate. Para ser reelegido como presidente de la Junta, Juanma Moreno debe obtener, en primera votación, mayoría absoluta, que se alcanza con 55 diputados en el Parlamento andaluz, que son dos más de los que consiguió el PP-A en las pasadas elecciones del 17 de mayo, y que el candidato 'popular' sobrepasaría de lograr el apoyo del grupo Vox, que cuenta con 15 escaños y con el que mantiene negociaciones para un posible acuerdo de gobernabilidad.

De no obtener esa mayoría absoluta, se procederá a una nueva votación 48 horas después de la anterior, es decir, el jueves, 2 de julio, y la confianza se entendería otorgada para Moreno si obtuviera mayoría simple en esa votación o en sucesivas que se llevaran a cabo en un plazo de dos meses.

Y es que el Estatuto de Autonomía aclara que, en caso de "no conseguirse dicha mayoría" en esa segunda votación que se celebraría el jueves, "se tramitarán sucesivas propuestas" de candidatos a la presidencia de la Junta "en la forma prevista", y si, "transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones".

De esta manera, fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han confirmado que dicho plazo de dos meses empezaría a contar desde el martes, 30 de junio, cuando fracasara la primera votación, y finalizaría el 30 de agosto.

De no cuajar ninguna investidura en ese plazo de dos meses, el decreto de convocatoria de nuevas elecciones se expediría el lunes 31 de agosto, se publicaría en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 1 de septiembre, y al día siguiente, el miércoles 2 de septiembre, empezaría a contar el plazo de 54 días para la celebración de nuevas elecciones autonómicas, que, de este modo, se producirían el domingo 25 de octubre.

Sería la primera vez que se produce una repetición de elecciones al Parlamento andaluz en la historia de la autonomía andaluza. Sí existen precedentes de debates de investidura en los que el candidato no ha obtenido la mayoría necesaria a la primera.

El precedente más cercano en ese sentido fue el que protagonizó la entonces secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, tras las elecciones de marzo de 2015, en las que los socialistas vencieron, pero con 47 se quedaron a ocho escaños de la mayoría absoluta, y necesitaron de un pacto con Ciudadanos para lograr que su candidata fuera investida como presidenta de la Junta, algo que consiguió a la cuarta votación a la que se sometió tras dichos comicios.