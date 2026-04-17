Andalucía alcanza en la primera quincena de abril los 3,6 millones de ocupados

Imagen de la oficina de Empleo de la localidad gaditana de Barbate. A 10 de abril de 2026, en Barbate, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía alcanzó los 3.600.252 afiliados a la Seguridad Social ocupados en la primera quincena de abril, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el conjunto nacional, el número de ocupados ha superado los 22,1 millones de ocupados a mitad de este mes en sus registros diarios.

En concreto, el día 15 de abril esta serie se situó en los 22.103.509 afiliados, que suponen 242.954 más que a finales de marzo y 490.733 más que un año antes, según los datos recogidos por el Gobierno en una nota remitida a los medios.

Si se analizan los datos en términos desestacionalizados --una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario--, la afiliación registra un aumento de 50.989 en las dos últimas quincenas y alcanza los 22.023.984 afiliados. En comparación con un año antes, la afiliación ha crecido en 519.226 ocupados.

Según los últimos datos, el número total de afiliados ha aumentado en 1.183.580 personas en la serie ajustada desde diciembre de 2023 y en 1.736.088 desde diciembre de 2022, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.