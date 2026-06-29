Andalucía cerró abril con un déficit de 262 millones de euros equivalente al 0,11% de su PIB

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MADRID/SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cerró el pasado mes de abril con un déficit en sus cuentas de 262 millones de euros que equivale al 0,11 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).

Al igual que Andalucía, otras 14 comunidades --todas salvo Navarra y País Vasco, que registraron superávit en sus cuentas-- cerraron con déficit el cuarto mes del año, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Hacienda, consultados por Europa Press.

El dato de déficit de abril de 2026 de Andalucía es inferior al registrado en el mismo mes del año anterior, cuando los gastos superaron a los ingresos en 853 millones de euros y se contabilizó un déficit del 0,38% sobre el PIB.

De media, las comunidades autónomas registraron un déficit del 0,42% en el cuarto mes del año, correspondiente a un montante global de 7.422 millones de euros en términos absolutos, cifra inferior al contabilizado en el mismo mes de 2025, cuando el déficit autonómico ascendió a 8.058 millones, un 0,48% del PIB regional.

Este resultado responde a un aumento de los ingresos no financieros del 10,1%, hasta 80.279 millones, que supera en 1,8 puntos porcentuales el crecimiento del gasto, que se sitúa en un 8,3%, hasta alcanzar los 87.701 millones.

DATOS NACIONALES

Por su parte, el conjunto de administraciones públicas --sin incluir la Administración local-- registró a finales de abril de 2026 un déficit de 4.637 millones de euros, inferior en un 33,4% al del mismo periodo de 2025, situándose la ratio sobre PIB en el 0,26%, por debajo del 0,41% anotado un año atrás.

Con motivo de las graves inundaciones, provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que tuvieron lugar entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, se ha recogido en los cuatro primeros meses de 2026 en las cuentas del agregado un gasto de carácter extraordinario, por importe de 183 millones, frente a 2.620 millones en el mismo periodo de 2025.

Si se descuenta en ambos periodos el gasto asociado a la dana, el déficit del agregado de Administraciones públicas sin incluir la Administración local a finales de abril de 2026 se situaría en 4.454 millones, superior en un 2,7% al del mismo periodo de 2025, con 4.338 millones.

La Administración Central ha obtenido en abril de 2026 un déficit de 1.593 millones, equivalente al 0,09% del PIB, frente a 1.487 millones y la misma ratio en 2025.

Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social registran a finales de abril de 2026 un superávit de 4.378 millones, un 69,2% superior al de 2025, con 2.587 millones. En términos de PIB, el superávit se sitúa en el 0,25%, frente al 0,15% de abril de 2025.

SE ELEVA EL DÉFICIT DEL ESTADO AL 0,8% DEL PIB

De su lado, los datos, en este caso hasta mayo, reflejan que el déficit del Estado, en términos de contabilidad nacional, ha cerrado en 14.177 millones, superior en un 31,3% al obtenido en el mismo periodo de 2025, con 10.801 millones.

En términos del PIB, el déficit de 2026 equivale al 0,80% de dicha magnitud, superior en 0,16 puntos porcentuales a la ratio de 2025, del 0,64%.

Si de la cifra de déficit o, en su caso, superávit se descuentan los intereses se obtiene el saldo primario. A finales del quinto mes de 2026 se ha obtenido un superávit primario de 1.571 millones, equivalente al 0,09% del PIB, e inferior en un 53,4% al superávit primario de 2025 con 3.373 millones, que representa el 0,20% del PIB.

En este periodo de 2026 se ha registrado en las cuentas del Estado un gasto asociado a la dana de 82 millones, de los cuales 36 millones son transferencias a organismos y 3 millones a la Administración local; en el mismo periodo de 2025, este gasto fue de 2.183 millones, de los cuales 1.783 millones fueron transferencias a la administración local.

CRECEN LOS INGRESOS DEL ESTADO POR IMPUESTOS UN 7,6%

Los recursos no financieros del Estado se han situado en 117.653 millones, cifra superior en un 6,9% a la de finales de mayo de 2025, con 110.056 millones. Del total de ingresos el 84,4%, 99.315 millones corresponden a impuestos, con un aumento del 7,6% respecto al mismo periodo de 2025.

Entre las principales figuras tributarias, hay que indicar el aumento de los ingresos por IVA en un 4,3%, hasta los 44.017 millones, pese a la rebaja aprobada como consecuencia de la crisis en Oriente Medio.

En concreto, en el paquete de medidas aprobado por el Gobierno se redujo el tipo impositivo general del 21% al 10% a los productos energéticos (electricidad, gas natural, briquetas y pellets, gasolinas, gasóleos y biocarburantes) y el tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11% al 0,5%, ya que forma parte de la base imponible del IVA, desde el 22 de marzo hasta el 31 de mayo, aunque estaba prevista su implementación hasta el 30 de junio.

No obstante, los datos del IPC de la electricidad, del gas, etc. del mes de abril han permitido la habilitación de la cláusula de desactivación temprana y desde el 1 de junio el tipo aplicable del IVA es del 21%, salvo para el tipo del IVA aplicable a las gasolinas, gasóleos y biocarburantes que se mantiene en el 10% hasta el 30 de junio y luego volverá a subir al 21%. Y también se recupera el tipo impositivo original del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,11%.

De su lado, los ingresos por IRPF crecen un 14,5%, hasta los 24.418 millones; los del Impuesto sobre Sociedades un 12,2%, hasta los 14.730 millones; y los del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en un 9,3%, hasta los 2.470 millones.

Además, como consecuencia del distinto calendario, en febrero de 2026 se ha efectuado el ingreso del pago fraccionado del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras por importe de 543 millones, mientras que en 2025, año en el que entró en vigor, el pago fraccionado se efectuó en el mes de junio.

Por su parte, los ingresos por cotizaciones sociales se sitúan en 2.261 millones, con un descenso del 2,4%, y el resto de los ingresos en 16.077 millones, con un aumento del 4,1%.

Estos aumentos se han compensado con el descenso de la recaudación del Impuesto Especial sobre la Electricidad en un 21,6%, hasta los 548 millones, cuyo tipo se ha reducido temporalmente del 5,11% al 0,5% desde el 22 de marzo hasta el 31 de mayo. También han descendido los ingresos procedentes del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos en un 3,3%, hasta los 4.974 millones.

Además, la recaudación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que el Gobierno quiere eliminar, desciende un 15,6%, hasta los 825 millones. Y los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero disminuyen un 18%, hasta los 976 millones.

Los empleos no financieros --gastos-- se han situado en 131.830 millones, con un aumento del 9,1% respecto a 2025, con 120.857 millones. Entre las operaciones de gasto de mayor peso están las transferencias entre administraciones públicas, que representan al 58,4% del gasto total, con 77.022 millones y un aumento del 9,2%.

DÉFICIT CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PRIMER TRIMESTRE

También se han publicado este lunes los primeros datos de ejecución de 2026 de las corporaciones locales, correspondientes al primer trimestre del año. Los datos muestran que las entidades locales han registrado un déficit de 2.058 millones de euros, lo que equivale al 0,12% del PIB.

Con los datos totales de las corporaciones locales, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en el primer trimestre del año asciende al 0,36% del PIB, frente al 0,38% registrado en marzo de 2025. De este modo, los gastos han aumentado un 7,2%, mientras que el crecimiento de los ingresos ha sido del 7,4%.