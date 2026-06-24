Andalucía espera "llegar a un acuerdo" con el Gobierno antes de presentar "un recurso" por el Plan Estatal de Vivienda

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, en rueda de prensa. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España (PP-A), ha apuntado este miércoles que la Junta espera "llegar a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda" antes de "interponer el correspondiente recurso" en relación al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 sobre el que la administración autonómica ha planteado un conflicto de competencia.

Así se ha pronunciado la consejera portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno en funciones, y a preguntas de los periodistas sobre la decisión que este pasado martes adoptó el Ejecutivo andaluz en una reunión extraordinaria y desarrollada por videoconferencia, acerca de formular un requerimiento al Consejo de Ministros previo a un conflicto de competencia contra el contenido del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026- 2030 por "no respetar el orden competencial recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía".

La Administración autonómica ha escogido esta fórmula para la impugnación "por invasión de competencias al tratarse de una norma sin fuerza de ley", según precisaron este martes desde la Junta.

En concreto, el acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno, que cuenta con dictamen de los servicios jurídicos, solicita, al amparo de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, la derogación o modificación de los artículos del citado Plan Estatal de Vivienda 4.2 g), 153, 6.5 y la disposición adicional Octava y los artículos concordantes (15, 23, 24, 34, 50, 51, 61M, 146 y 147).

Carolina España ha reiterado este miércoles que "fundamentalmente" lo que la Junta entiende que se produce en este caso es "un tema de invasión de competencia", y ha explicado que el Consejo de Gobierno se reunió este martes de forma extraordinaria, sin esperar a la reunión ordinaria de los miércoles, porque "los plazos finalizaban" este martes, y dicho requerimiento dirigido al Gobierno "tenía que ser aprobado antes" de que terminara ese plazo.

Tras subrayar que lo que la Junta ha acordado "no es un recurso", sino "un requerimiento al Ministerio" de Vivienda, la portavoz ha defendido que en el Gobierno andaluz entienden que con dicho plan "se invade competencia de una forma clara" porque desde el Gobierno central "se impone un modelo intervencionista", en el que "no se ha dialogado en ningún momento con las comunidades autónomas", según ha criticado.

La consejera ha reconocido que, en materia de financiación, con dicho plan "se multiplica por seis" la que recibe la comunidad autónoma, "con 400 millones de euros más", si bien ha señalado que "no ha habido un diálogo en ese tema de la financiación" con la administración regional.

En todo caso, la consejera portavoz ha indicado que "la idea" del Gobierno andaluz es "dialogar, llegar a un acuerdo con el Ministerio en estos temas antes de interponer el correspondiente recurso".