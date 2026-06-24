Montero critica que la Junta busque "confrontar" antes que soluciones con su rechazo al Plan estatal de Vivienda

María Jesús Montero y María Márquez (Fotografía de Archivo) - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha criticado este miércoles que el Gobierno andaluz, presidido en funciones por Juanma Moreno, haya formulado un requerimiento al Consejo de Ministros previo a un conflicto de competencias contra el contenido del Plan estatal de Vivienda porque, lo que evidencia que prefiere "confrontar antes que solucionar" las graves dificultades de acceso a la vivienda en Andalucía, que ya suponen el "segundo problema de los andaluces y andaluzas".

En su cuenta en la red social X, Montero se ha pronunciado así a raíz de que, ayer martes, el Consejo de Gobierno, reunido de forma extraordinaria, formulara un requerimiento al Consejo de Ministros previo a un conflicto de competencia contra el contenido del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026- 2030 por "no respetar el orden competencial recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía".

Montero ha resaltado que el Plan Estatal de Vivienda destina cerca de 1.200 millones de euros a Andalucía y "garantiza el blindaje de las VPO para que no acaben en manos de especuladores".

A su juicio, con la decisión del Gobierno andaluz, Juanma Moreno y, una vez más, "deja claro que para él la vivienda es un negocio y no un derecho" y, una vez más, "se sitúa en contra del interés general y del lado de quienes se enriquecen con un bien esencial".

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha planteado en rueda de prensa este miércoles cómo "es posible que con el problemón que tenemos en Andalucía en materia de vivienda Moreno tenga el cuajo de decir que va a recurrir un plan que le trae a Andalucía 1.200 millones de euros".

"¿Quién es capaz de rechazar 1.200 millones de euros en vivienda en Andalucía? Él, que vive en un campo de golf", ha añadido Márquez sobre Moreno, apuntando que la decisión de la Junta de "recurrir un plan de vivienda con una cantidad tan importante para nuestra comunidad autónoma" es una "temeridad" y una "irresponsabilidad".