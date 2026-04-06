Andalucía espera vuelta de lluvias a partir del martes y un descenso de hasta diez grados en las temperaturas máximas

Imagen de archivo de viandantes caminando en Sevilla en una jornada marcada por las lluvias. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera la vuelta de las lluvias a partir de este martes tras una Semana Santa marcada de forma generalizada por la ausencia de las precipitaciones y un descenso de hasta diez grados en las temperaturas máximas en la jornada del miércoles.

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha precisado que se formará una borrasca al norte de Lisboa que provocará la vuelta de las lluvias a la comunidad andaluza a partir de del martes, 7 de abril, "sobre todo en la mitad occidental de Andalucía".

En esta línea, el meteorólogo ha considerado que estas precipitaciones serán "un poquito más importantes" el próximo miércoles y especialmente "intensas" en las provincias de Córdoba, Málaga y Jaén respecto al resto de las comarcas andaluzas. Además, ha añadido que en Granada y Almería es "muy poco probable" que lleguen estas precipitaciones.

Asimismo, el delegado territorial de la Aemet ha precisado que las lluvias del jueves y del viernes serán de "poca cuantía", pero en la víspera del fin de semana se producirán precipitaciones leves "en casi toda Andalucía", intensificándose en la jornada del sábado, mientras que el domingo "solo quedarán lluvias en la parte oriental" de la comunidad andaluza.

Por otra parte, Del Pino ha advertido que las temperaturas máximas "van a bajar bastante" entre este lunes --cuya máxima en Sevilla ronda los 30 grados-- y el miércoles, donde se espera un máximo "en torno a los 20 grados". Al hilo, ha concretado que esta bajada de aproximadamente diez grados afectará "sobre todo en la parte occidental, afectando a las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva".

Posteriormente, el responsable de la Aemet en Andalucía ha matizado que durante el jueves, 9 de abril, las temperaturas "se recuperan unos cuatro o cinco grados". No obstante, a partir del viernes y durante todo el fin de semana se producirá una nueva bajada en las temperaturas máximas "más lenta y menos significativa que la anterior, de manera más gradual". En cambio, en cuanto a las nocturnas "apenas se aprecian variaciones de un grado" y se situarán "ligeramente por encima de la media".

En cuanto a los vientos, la Aemet ha indicado un aviso amarillo por fuertes vientos del sur de hasta 70 kilómetros por hora en la comarca onubense de Aracena, además de señalar otra alerta amarilla por fenómenos costeros en la zona gaditana del Estrecho por rachas de viento de levante de hasta 80 kilómetros por hora.