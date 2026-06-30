Andalucía inicia julio con aviso naranja en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla y amarillo en Cádiz por 41 grados de máxima

Archivo - Ciclista por las calles de Sevilla en plena ola de calor. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 1 de julio, el aviso naranja por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde se estima que los termómetros alcanzarán temperaturas máximas de 41 grados, y alerta amarilla por calor en Cádiz.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, las campiñas cordobesa y sevillana se encontrarán en la jornada del miércoles bajo nivel naranja entre las 13,00 y las 21,00 horas por temperaturas que podrían alcanzar los 41 grados.

Asimismo, la comarca jiennense de Morena y Condado también se encontrará en el mismo tramo horario bajo alerta naranja por temperaturas máximas de 40 grados que "localmente pueden superarse".

Al hilo, la Aemet ha precisado que las comarcas onubenses de Aracena y Andévalo y Condado y la zona cordobesa de Sierra y Pedroches también se encontrarán en la jornada del miércoles bajo nivel naranja por temperaturas diurnas que podrían alcanzar un máximo de 40 grados entre las 13,00 y las 21,00 horas.

En cambio, la campiña gaditana y el Valle del Guadalquivir de Jaén se encontrarán este miércoles 1 en aviso amarillo por temperaturas máximas de 39 grados, mientras que la Aemet pronostica que la Sierra Norte de Sevilla alcanzaría los 38 grados de máxima en el mismo tramo horario.

Para la jornada de este miércoles se esperan cielos pocos nubosos o despejados en Andalucía, con nubosidad de evolución diurna en el interior y sin descartar chubascos ocasionales en las sierras orientales.

La Aemet ha precisado temperaturas máximas y mínimas con pocos cambios o localmente en ascenso. Finalmente, los vientos soplarán flojos variables, predominando el levante en el litoral mediterráneo. En el Estrecho se espera levante moderado con "intervalos fuertes".

INSTRUCCIONES DE AUTOPROTECCIÓN

Por su parte, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha insistido en una nota en mantener una buena hidratación y extremar la precaución sobre todo con la población más vulnerable --niños, ancianos y enfermos-- ante estos avisos por calor activados para las jornadas de miércoles y jueves en varias provincias de Andalucía.

De este modo, la EMA ofrece una serie de recomendaciones a la población para prevenir riesgos asociados al calor, como beber agua de forma periódica y continua, cada dos horas como máximo, aunque no se tenga sensación de sed.

En cuanto a la hidratación, hay que prestar especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños, asegurarse de que beben mucha agua y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día. Se recomiendan durante estos días de altas temperaturas las comidas ligeras, frías y frescas, "evitando las copiosas y muy calientes y el consumo de alcohol".

Al hilo, EMA ha aconsejado cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol durante las horas de más calor y usar el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más aconsejable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Además, han recomendado evitar salir a la calle en las horas centrales del día y cuando haya que hacerlo se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. "Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados", han añadido.

Finalmente, se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer y es "muy importante recordar que no se puede dejar nunca a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento". Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 112, gratuito, multilingüe y activo las 24 horas todos los días del año.