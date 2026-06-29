Andalucía lidera el crecimiento en trabajadores turísticos en mayo, con 9.303 afiliados más hasta los 372.838

Archivo - Imagen de archivo de un camarero en una terraza. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía fue la comunidad autónoma que más creció en mayo en afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico, con 9.303 trabajadores más, un 2,6% en comparación con el mismo mes del pasado año, lo que le hace alcanzar los 372.838 afiliados, según los datos publicados por Turespaña. Del total, 309.671 fueron asalariados y 63.167 autónomos.

En el marco nacional, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 87.690 personas, alcanzando una cifra total que supera ligeramente los 3 millones de trabajadores. Esto supone un incremento del 2,9% respecto al mismo mes del año anterior.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que en dicho mes creció un 2,7% interanual, el empleo turístico supone el 13,7% del total de afiliados. La variación de los afiliados fue positiva en hostelería donde se registra un aumento de 45.202 afiliados (19.783 en los servicios de alojamiento y 25.419 en los servicios de comidas y bebidas) y en las otras actividades turísticas el aumento fue de 44.040 trabajadores.

En cuanto a las agencias de viaje, la variación en mayo fue negativa, con un descenso de 1.552 trabajadores. Así, según ha señalado la delegación del Gobierno, se trata de una cifra que "no refleja una caída real, ya que está influida por las modificaciones realizadas en los CNAE, que han reclasificado en otras categorías algunas actividades que anteriormente se clasificaban bajo el epígrafe de 'agencias de viaje', circunstancia que también ha alterado el dato relativo a este capítulo profesional en la EPA turística del primer trimestre de 2026, publicada el pasado 18 de mayo".

Además, en el quinto mes del año, la cifra de asalariados en el sector turístico (que representan el 83,3%) aumentó un 3,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Por ramas de actividad, el empleo asalariado descendió en AA.VV. y operadores turísticos (cayó un 1%) y aumentó en hostelería (2,4%), y dentro de ésta, se incrementó un 3,5% en los servicios de alojamiento y un 2% en los servicios de comidas y bebidas.

Por su parte, el empleo autónomo en turismo, que representa el 16,7% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 1,7%. En la actividad de hostelería se aprecia un incremento de 1,5% debido al aumento en los servicios de alojamiento (19,1%) y de comidas y bebidas (0,1%).

En las agencias de viajes se observa un descenso interanual del 5% en el número de autónomos, caída influida también por el cambio en los CNAEs.

En esta línea, en mayo de 2026, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las Comunidades Autónomas. En cifras absolutas, los mayores aumentos se dieron en Andalucía, mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en Comunidad Valenciana (3,9%), seguida de Andalucía y La Rioja.