Por Andalucía muestra su apoyo a la huelga de los trabajadores de Coca-Cola para exigir mejoras salariales

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Antonio Maíllo, muestra su apoyo a la huelga de los trabajadores de Coca-Cola. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Antonio Maíllo, ha mantenido un encuentro este jueves con representantes de la plantilla de Coca-Cola en la comunidad en el marco de su huelga para exigir mejoras salariales.

Maíllo ha señalado que la empresa facturó 11.000 millones de euros de beneficios y que dichas cifras no se han traducido en una "actualización" salarial conforme al IPC para "no perder poder adquisitivo".

En un audio remitido por la coalición, el portavoz ha calificado la situación de "indignante" y la ha relacionado con la situación de otros sectores como el logístico en la provincia de Sevilla que también ha convocado paros desde hace varios días.

"Es el mismo patrón de estas grandes empresas que intervienen en Andalucía. Moreno Bonilla siempre habla de que se tienen que asentar empresas en Andalucía y yo le pregunto, ¿qué les vende a esas empresas? ¿Salarios más bajo que en el resto del mundo?", ha aseverado.

En esta línea, ha criticado que el gobierno andaluz "mire para otro lado" ante las "causas justas" que defienden los trabajadores. Maíllo ha pedido a la Junta que establezca las ayudas y subvenciones a aquellas empresas que "tengan condiciones dignas".

"Hay un poco recochineo en las empresas cuando les mandan cartas a los trabajadores diciendo que gracias a su trabajo hay beneficios, pero no hablan nada de que van perdiendo poder adquisitivo y entre ellos suben sus ingresos y sus beneficios empresariales", ha señalado.

Ante esta situación, Maíllo ha pedido unidad a los trabajadores frente a "una patronal empresarial que se organiza, que se coordina y establece la misma estrategia y que quiere pisotear".