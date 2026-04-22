Andalucía publica nueva convocatoria de ayudas Leader con 97,5 millones para fomentar las inversiones en zonas rurales. - ARA

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la nueva convocatoria de ayudas del programa Leader dotado con 97,5 millones de euros para las anualidades 2026 y 2027. Estas subvenciones, enmarcadas en el plan estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) 2023-2027 tienen como objetivo impulsar inversiones en tres áreas clave.

Según ha detallado la asociación de los grupos de desarrollo rural (ARA) en una nota, entre las áreas, destaca en primer lugar, desarrollo del sector agrario y forestal, en segundo lugar, diversificación de la economía rural y en tercer lugar, conservación del medio rural, mejora de la calidad de vida y apoyo al desarrollo social y sostenible. La principal novedad de este programa es que las ayudas se concederán en concurrencia no competitiva, tal y como ha defendido ARA durante la tramitación de esta convocatoria.

El programa Leader, con más de treinta años de trayectoria en Andalucía, está diseñado para apoyar iniciativas que se ajusten a las estrategias de desarrollo local participativo que los Grupos de Desarrollo Rural han elaborado de forma participativa y consensuada con la población del territorio.

En Andalucía operan un total de 48 grupos, cada uno de ellos con asignaciones específicas. Prestan servicios y dinamizan una población cercana a los cuatro millones de habitantes repartidos en 715 municipios rurales.

En este sentido, el presidente de ARA, Rafael Llamas, ha afirmado que "esta convocatoria refleja que el medio rural está vivo, con una importante iniciativa empresarial que necesita del respaldo de estas ayudas para seguir creciendo y diversificándose".

Por útlimo, ha añadido que "tenemos el reto de ejecutar de manera rápida y eficiente para poder aprovechar al máximo los recursos disponibles e incluso optar a remanentes de otras líneas".