Andalucía rebaja a preemergencia el riesgo de inundaciones y autoriza el regreso de los desalojados en Cártama (Málaga)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha rebajado a fase de preemergencia, situación operativa 0, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía. Asimismo, ha anunciado que la treintena de vecinos de Cártama (Málaga) que permanecían desalojados ya pueden regresar a sus viviendas.

Así lo ha comunicado a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, consultado por Europa Press, en el que ha explicado que esta decisión se debe a que "no hay ningún río en nivel 3, aviso rojo, ni en nivel naranja en Andalucía".

Por último, el consejero ha agradecido la colaboración de las personas afectadas por seguir las indicaciones del 112, así como el trabajo y la labor de los distintos operativos desplegados ante las incidencias provocadas por la borrasca 'Francis'.