Andalucía recibirá 23,3 millones para favorecer la conciliación y la gestión de los usos del tiempo de las familias

Familia paseando por la calle. Imagen de archivo - RUBEN GARES

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada este miércoles y donde han participado el Ministerio de Igualdad, las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han acordado la distribución de un total de 142,5 millones de euros destinados al desarrollo del Plan Corresponsables en el año 2026, de los que 23,3 millones de euros será destinados a Andalucía.

Según ha informado el Gobierno de España en una nota, el Plan Corresponsables persigue favorecer la conciliación y la gestión de los usos del tiempo de las familias, desde un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres; reconocer el valor de los cuidados a través de la profesionalización y dignificación del sector; e impulsar el cambio social y cultural hacia modelos de masculinidades corresponsables e igualitarias.

En concreto, la distribución de los fondos entre las comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha realizado teniendo en cuenta diferentes variables y ponderaciones sobre datos como la población de hasta 16 años, la insularidad, el ser ciudad fronteriza, la superficie, la dispersión de población o por gran urbe.

Asimismo, las líneas de acción financiables a través del Plan Corresponsables serán los servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de las familias y el fomento del empleo en este sector profesional, la sensibilización en materia de corresponsabilidad, la igualdad en los cuidados o masculinidades corresponsables y usos del tiempo.

A ello se suma la formación para impulsar modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables, los estudios y trabajos técnicos sobre masculinidades igualitarias, o el seguimiento y evaluación del propio Plan Corresponsables. Por otro lado, este plan mantiene en 2026 los cambios introducidos en la pasada convocatoria y se continua con el modelo de cofinanciación, donde la Administración General del Estado aporta un 75% (142,5 millones) y las comunidades autónomas el 25% restante (47,5 millones).

No obstante, se mantienen las medidas puestas en marcha para el mejor control y trazabilidad de los fondos públicos, así como el uso de la herramienta de medición de impacto, el Hub Corresponsables, que mejora la evaluación del plan.

Por último, entre las medidas surgidas fruto del trabajo conjunto entre el ministerio y las comunidades autónomas, caben destacarse algunas, como que no haga falta acreditación de renta en municipios rurales cuando haya plazas disponibles en las actividades financiadas por el plan; el refuerzo de la igualdad de género; o la inclusión de todas las posibles titulaciones y acreditaciones existentes que tengan relación con el cuidado de personas menores y el ocio y tiempo libre.